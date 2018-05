KIJA NIJE MOGLA DA SLUŠA ŠTA PRIČA LUNA: A onda IZGUBILA živce, brutalno izvređala muža, UDARILA u glavu pa uleteo DOKTOR... (VIDEO)

Luna Đogani je odgovarala na pitanje, a Kristina Kockar nije mogla da je sluša zbog čega je izašla sa sastanka i otišla u dvorište.

Kiji je posle nekoliko minuta pružena lekarska pomoć, a da Kija meri pritisak zadrugare je obavestila voditeljka Katarina Nikolić.

"Ti kažeš da te je Sloba javno ponizio, a ne misliš na drugu stranu, ne misliš kako je Kiji. Ti samo misliš na sebe i tražiš svađe sa Slobom bez razloga", nakon što je voditeljka pročitala pitanje Luna je ustala i rekla svoj odgovor.

foto: Printscreen

"Ako je priznao pre osam meseci, onda treba da se drži te strane da ne povredi i tu drugu stranu, ali opet, ne zameram mu ništa. Rešili smo. Ja njega razumem. Ja ne mislim da je on loš, koliko god ljudi pričali. Ja sam ga pitala i kako može da povredi osobu koju voli, jer ja njega nikada ne bih povredila. On je čovek koji jednostavno kada uradi nešto njega krivica toliko pojede", pričala je Luna.

"Ja ne mogu da slušam ovo! Da li je moguće da si ti nju u ovo ubedio? Svaka čast!", rekla je Kija Slobi, nakon čega je izašla u dvorište.

"Bravo, gospođice! Ona je vas ubedila u sve ono što vi mislite o njoj", bio je Slobin komentar.

foto: Printscreen

Nešto kasnije došlo je i do najveće svađe do sada između Slobodana Radanovića i Kristine Kockar, kada je došlo do gađanja flašom, lupanja vratima i oštrih reči, a obezbeđenje je munjevito reagovalo.

"Udarila si me u glavu, samo sam te gurnuo", rekao je Sloba.

"Nisi me sklonio. Stoko jedan. Ljubavi, nisam pričala ono što si mi ti rekao. Pi.ko jedna. Treba da te bude sramota, znaš ti vrlo dobro. Gadiš mi se, muka mi je", vikala je Luna.

foto: Printscreen

"Ti manipulišeš svima nama! Riba došla, napucala me u glavi", vikao je Sloba.

"Ja manipulišem?! Jadniče! Ološ jedan, kvaran si, gnjido jedan", vikala je Kija.

"Vi nas pravite budalama", dobacila je Luna.

"Laže kao ker", rekao je Slobna.

"Trni me ruka, sad će doći da mi izmere pritisak", rekla je Kija, a najviše je pogodilo od svega što joj takmičari više ne veruju i smatraju da laži.

Kurir.rs/Foto Printscreen

