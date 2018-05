SAŠA VIDIĆ JE UPOREDIO LUNU SA ISTROŠENIM DŽOGEROM: Modni kritičar nije birao reči ni za mama Anabelu, a kako mu je samo pevačica odgovorila! ŠOK! (VIDEO)

Kreator Saša Vidić opleo je po blogerki Luni Đogani, a pre nekoliko dana je otišao i korak dalje tako što je njeno pojavljivanje na "Zadrugoviziji" uporedio sa "istrošenim džogerom.

Vidić je, takođe, bio veoma oštar i prema njenoj majci Anabeli Atijas.

"Anabela me podseća na bukvu jer se prezivala Bukva. Ne asocira me ona na bilo šta. Možda na pevačicu kojoj je prošlo vreme", rekao je kreator.

Sa druge strane, Anabela je bila veoma blaga kada je reč od Saši pred kamerama.

"To je njegovo mišljenje. Ja poštujem njegovo mišljenje. Čovek samo radi svoj posao i to je to", mirnim tonom je odgovorila Anabela u Ekskluzivu.

Kurir.rs/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

NJIHOVE SUDBINE SU SE POKLOPILE! LUNA DOŽIVELA SLOM ZBOG SLOBE: A ono što joj je mama Anabela poručila će joj biti UTEHA! (KURIR TV)

Kurir

Autor: Kurir