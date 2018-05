IZABELA DOŽIVELA EMOTIVNI SLOM: Plačem zato što mi se smučilo da čitav život budem jaka! (VIDEO, FOTO)

Gledaoci rijalitija "Parovi" imali su prilike da vide sve, ali ne i Izabelu Aljoski kako plače.

Naime, tokom žurke u rijalitiju takmičarka se rasplakala i neko vreme nije mogla da dođe sebi, zbog čega je pozvala u "tajnu sobu" na razgovor:

foto: Printscreen Happy TV

"Plačem zato što mi se smučilo da čitav život budem jaka, da ne pokazujem emocije. Kao da sam kamen, a ne ljudsko biće", objasnila je takmičarka razlog svog emitivnog sloma i dodala:

"Tako sam rekla sebi. Najbitniji mi je ego i ponos, zbog toga sam pogazila mnogo toga u životu", rekla je.

foto: printscreen happy.tv

