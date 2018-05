PLANIRATE LETOVANJE? OTKRIVAMO KAKO DA PRONAĐETE IDEALAN SMEŠTAJ PO POVOLJNIM CENAMA!

Tražite kvalitetan smeštaj za porodično letovanje u Grčkoj? Voleli biste da svojoj porodici priuštite odmor iz snova na zanosnim grčkim plažama ali po povoljnim cenama? Na pravom ste mestu jer pogodnosti koje vam pruža turistička agencija ,,Travelland’’ ne smete propustiti!

Ako letujete sa decom sigurno vam je važno kako prirodno okruženje tako i kvalitetan sadržaj na destinaciji. U tom slučaju će Olimpska regija biti idealna destinacija za vas. Olimpska regija se nalazi u severoistočnom delu Grčke, južno od Soluna, sa centrom u prelepom gradu Katerini. Ovaj deo Grčke je poznat po izuzetno urednim peščanim plažama, kristalno čistom moru, živopisnim pejzažim i brojnim istorijskim i arheološkim lokalitetima. Najradije ga posećuju porodice sa decom zbog blage klime i fantastične kombinacije planine i mora, pozitivne atmosfere i velikog broja sadržaja za najmlađe.

U srcu Olimpske regije i pod okriljem najviše grčke planine Olimp smešten je izuzetan hotel Dion Palace sa 5 zvezdica! Ovaj fantastičan hotel izlazi na prelepu, široku, peščanu plažu – više puta odlikovanu plavom zastavicom. Već nekoliko godina je jedan od najtraženijih iz ,,Travellandove’’ ponude i za smeštaj u njemu se uvek traži soba više. Hotel se sastoji od nekoliko objekata i ima izlaz direktno na plažu. U sklopu hotela nalazi se recepcija, restoran, prostran lobi sa barom, 2 bazena, zlatara, mini market, parking, a la carte restoran, tereni za tenis i fudbal, spa centar.. Dion Palace je poznat i po tome što je on prvi medicinski spa centar u Grčkoj, ima zatvoreni bazen koji se greje, hamam, saunu, bazen sa vodom sa Olimpa… Sve sobe hotela su luksuzno opremljene sa elegantnim nameštajem, kupatilima i terasama sa nezaboravnim pogledom na pučinu ili pak vrt i Olimp. Najtraženije a i najpovoljnije su prve smene kada nema gužve i velikih vrućina. Ukoliko se odlučite da letujete u periodu od 21.06. do 01.07. i to letovanje rezervišete do 24. maja uštedećete prilično novca. Cena za dvoje odraslih i jedno dete je već od 999€.

Iz ,,Travellanda’’ poručuju da svi zainteresovani što pre rezervišu svoj odmor jer je u Dionu, jednom od najpopularnijih hotela među ,,Travellandovim’’ putnicima ostalo još veoma malo slobodnih kapaciteta.

Na udaljenosti od oko 120 kilometara od Soluna smešten je mali gradić Uranopolis. Na njegovom mestu se nekada nalazio drevni grad Ouranopolis a danas je tu živopisno letovalište sa prelepim pogledom na Singidski zaliv. Njegove prekrasne, duge, peščane plaže i kristalno čisto i toplo more predstavljaju pravu oazu mira i idealna su lokacija za sve one koji uživaju u čarolijama opuštenog odmora.

Na svega par minuta vožnje od Uranopolisa, u podnožju Atosa, nalazi se Alexandros Palace, fantastičan hotel sa 5 zvezdica. Smešten je na zelenilom bogatoj padini i poseduje privatnu plažu, wellness centar i teniski teren. Ovaj izuzetno prijatan i komforan hotel se sastoji iz soba, kao i prostranih i luksuznih apartmana od kojih većina ima pogled na more. Kombinacija morskih lepota i planina čine zajedno neverovatan pejzaž pa su posetioci posebno oduševljeni ambijentom. Moderne i udobne sobe su klimatizovane i sadrže TV sa satelitskim kanalima, aparat za čaj/kafu i fen za kosu. Gostima su na raspolaganju masaže i kozmetički tretmani u hotelskom spa centru, otvoreni bazen i odvojen bazen za decu. U hotelskom restoranu služe se jela mediteranske i internacionalne kuhinje a gosti mogu uživati i u osvežavajućim pićima u nekom od 4 bara.

U turističkoj agenciji ,,Travelland’’ traju velika sniženja pa tako u Alexandros Palace hotelu sa 5 zvezdica možete letovati veoma povoljno - 7 noći za 2 osobe već od 608€. A ukoliko do 24. maja rezervišete svoje letovanje dobićete all inclusive uslugu po ceni polupansiona!

Više od dve decenije ,,Travelland’’ uspešno organizuje savršena porodična letovanja a ove godine baš takvo sebi možete priuštiti i vi, i to uz aktuelne popuste za neke od najlepših i najekskluzivnijih hotela na egejskoj obali. Više informacija možete pronaći na ,,Travellandovom’’ sajtu http://www.travelland.rs/

