KIJA GA JE DOVELA DO LUDILA, GAĐALA FLAŠOM, PA GA TUKLA PO GLAVI: Sloba posle totalnog haosa priznao šta želi ženi i ljubavnici! (VIDEO)

Sloba Radanović je nakon brutalne svađe sa svojom ženom Kristinom Kijom Kockar razgovarao sa "Drvetom mudrosti" i otkrio kako se oseća posole svega.

"Više ne mogu da verujem dokle su ljudi spremni da idu, ali sam i prestao da se borim. Ide sve svojim tokom, još 13 dana i izlazimo odavde", rekao je Sloba i ispričao šta ga je posebno povredilo.

"Sinoć te svađe i manipulacije, ne znam zašto se to radi od strane i Kristine i više mi je muka od Miće za stolom, Zoričinih komentara. Ne mogu više nikoga da gledam očima", izjavio je pevač.

foto: Printscreen/Youtube

Drvo je dodalo da Sloba može da bude srećan jer ga vole dve žene, a ne da tuguje.

"Neki muškarci nisu ispali ono što sam ja ispao prema tim ženama. Krivo mi je što sam grublje sklonio Kristinu od sebe, to nisam ja. Ima pravo da radi šta hoće, kao i svako drugi. Ja nit' se time sladim, draže mi je da obe budu srećne sa nekim sedmim, nego sa mnom ovako. Neka one budu srećne sa kim god, a ja mogu da ostanem ceo život sam", kaže Radanović i dodaje:

Kija gađa Slobu flašom pic.twitter.com/srjS9wNnX4 — Drustvene mreze (@drustvenidrug) 17. мај 2018.

"Jednostavno mi je mučenje razgovor sa njima. Ne mogu da dignem glavu iz kreveta i pogledam nekoga. Nemam prijatelje u Zadruzi uopšte. Ni na koga ne mogu, niti želim da se oslonim. Odavde idem ljudima za koje znam da neće ništa iskoristiti protiv mene. Ti ovde nekome ispričaš svoju muku, on te zatpa sa svojih 1.000. Pre ću da se zavlačim po ćoškovima, nego da pričam sa njima", izjavio je Sloba, pa je ispričao šta se desilo u sobi dok je bio sam sa Kijom.

"Kristina je iskoristila to što sam bio uz nju u toku sahrane njenog oca i pomenula to u svađi. Deset minuta smo bili sami u sobi i sve vreme nam je neko ulazio. To me nervira."

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

