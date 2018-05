GRCALA U SUZAMA ZBOG FLERTA SA GASTOZOM: Ne znam kako ću izaći na ulicu posle OVOGA!

Ljubavni trougao Anamarije Džambazov, Nenada Marinkovića Gatoza i Teodore Radoičić privukao je ogromnu pažnju javnosti.

foto: Happy screenshot

Naime, ubrzo nakon Teodorinog odlaska u "Kamp otpisanih"; Ana je brže-bolje počela da flertuje sa bivšim seksulanim partnerom.

Međutim, čini se da se dan kasnije gorko pokajala:

"On se meni sviđa, ne mogu to da poreknem. Ali ne mogu više da podnesem da me svi kritikuju. Učesnici, novinari, svi... Ne znam kako ću nakon ovoga da izađem na ulicu", jecala je lepa Zagrepčanka, a onda joj je Gastoz pritekao u pomoć.

foto: Youtube screenshot

Kurir.rs/ Foto: Printscreen Youtube

Kurir

Autor: Kurir