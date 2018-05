POSLE TRUDNOĆE NA STOMAKU IMA TRBUŠNJAKE: Milica Dabović otkrila tajnu svoje savršene linije, žene će se oduševiti!

Milica Dabović nedavno je rodila sina Stefana, a svi su primetili da izgleda bolje nego ikad.

Ona je veoma brzo vratila liniju, ima pločice na stomaku, pa je objasnila kako se hrani.

"Ja sam navikla bez stomaka, pa mi je bilo neobično. Dala sam oduška sebi u trudnoći, jela sam slatkiše i puno hleba, što nisam jela pre. Sada sam na mesu, voću i povrću, popijem po 3, 4 litra vode na dan, ne pijem alkohol, gazirano, ne pušim... U zdravom telu, zdrav duh", rekla je Milica i dodala:

"Sve drugarice koje su se porodile me pitaju: "Kako to, Milice?", a samo treba ozbiljno da shvate, one izvoljevaju. To je kao i utakmica", izjavila je ona.

Srećna mama je izjavila i da se često vozi gradskim prevozom, pa i da joj društvo pravi njen sin Stefan.

