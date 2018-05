UZ JOVANU JOKSIMOVIĆ SVAKO JUTRO PIJEMO KAFU: Od nje saznamo važne vesti, ali danima niko nije primetio da se skroz PROMENILA (FOTO)

18.30h --> večeras počinjemo!! Gledajte IZBORNU NOĆ na @prvatelevizija Srdjan i ja bićemo domaćini mnogobrojnim gostima i prvi saopštiti rezultate izbora!!

A post shared by Jovana Joksimovic (@jjovanajoksimovic) on Mar 4, 2018 at 3:47am PST