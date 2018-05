NIJE MOGLA DA SAKRIJE ODUŠEVLJENJE! Ana Stanić se pohvalila OVOM slikom! Ne znam kako se ranije nismo sreli! (FOTO)

Stvarno ne shvatam kako se pilates i ja ranije nismo sreli... 😱💫✨ Nista drugo nije moglo da me vrati u rezim treninga posle duze pauze 💫💫🤟@bodyandmindbeograd #sttotpilates

A post shared by Ana Stanic (@ana1stanic) on May 17, 2018 at 12:49am PDT