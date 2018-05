Letujte već od sutra uz 52% popusta i gratis ALL INCLUSIVE uslugom!

Da li vam je kvalitetan smeštaj jedan od ključnih faktora dobro organizovanog putovanja? Sigurno verujete da je za luksuzan smeštaj potrebno mnooogo novca, ali će vas turistička agencija ,,Travelland”, uz aktuelne popuste i do 52%, uveriti u suprotno! Čak i najbolji i najluksuzniji hoteli mogu biti veoma povoljni! I to nije sve! Ukoliko se odlučite da letujete već od sutra, smeštaj u nekim od najboljih hotela u Grčkoj, na bazi all inclusive usluge, možete rezervisati po ceni polupansiona! Akcija sa gratis all inclusive uslugom važi za rezervacije do 24. maja!

Na udaljenosti od oko 120 kilometara od Soluna smešten je mali gradić Uranopolis. Njegove prekrasne, duge, peščane plaže i kristalno čisto i toplo more predstavljaju pravu oazu mira i idealna su lokacija za sve one koji uživaju u čarolijama opuštenog odmora. Na svega par minuta vožnje od Uranopolisa nalazi se Alexandros Palace, fantastičan hotel sa 5 zvezdica. Smešten je na zelenilom bogatoj padini i poseduje privatnu plažu, wellness centar i teniski teren. Ovaj izuzetno prijatan i komforan hotel se sastoji iz soba, kao i prostranih i luksuznih apartmana od kojih većina ima pogled na more. Kombinacija morskih lepota i planina čine zajedno neverovatan pejzaž pa su posetioci posebno oduševljeni ambijentom. Moderne i udobne sobe su klimatizovane i sadrže TV sa satelitskim kanalima, aparat za čaj/kafu i fen za kosu. Gostima su na raspolaganju masaže i kozmetički tretmani u hotelskom spa centru, otvoreni bazen i odvojen bazen za decu. U hotelskom restoranu služe se jela mediteranske i internacionalne kuhinje a gosti mogu uživati i u osvežavajućim pićima u nekom od 4 bara, uključujući bar na otvorenom sa panoramskim pogledom na more. U turističkoj agenciji ,,Travelland’’ traju velika sniženja pa tako u Alexandros Palace hotelu sa 5 zvezdica možete letovati veoma povoljno - 7 noći sa all inclusive uslugom je već od 606€ po sobi.

Odličan predlog za idealno letovanje je i Xenios Anastasia Resort sa 5 zvezdica u mestu Nea Skioni, u kome su sve sobe veoma komforne sa klima uređajem, SAT TV-om, internet konekcijom, mini barom, sefom i fenom za kosu a za koji trenutno u ,,Travellandu” važe popusti od čak 52%! Xenios Anastasia Resort je idealan hotel za sve one koji uživaju u dobroj atmosferi i perfektnoj usluzi na bazi all inclusive usuge po ceni polupansiona – 7 noći 574€ po sobi!

Ako biste ipak bili zadovoljni i sa uslugom od četiri zvezdice ,,Travelland” će vam predložiti neke od hotela iz te kategorije poput Xenios Possidi Paradise hotela koji se nalazi, kako mu i samo ime kaže, u mestu Posidi. Pored standardnih sadržaja boraveći u ovom hotelu možete koristiti i bar, bar pored bazena, otvoreni bazen, parking, rent-a-car, restoran, saunu, teniski teren na otvorenom.. Sedam noći sa all inclusive uslugom, po ceni polupansiona, u ovom hotelu košta svega 557€ po sobi.

Ništa manje gostoprimljivi nisu hoteli iz kategorije za koju važe 3 zvezdice. To će vam potvrditi svi oni koji su sa ,,Travellandom” bar jednom odseli u Xenios Port Marina hotelu u Pefkohoriju. Sve sobe u hotelu Xenios Port Marina imaju klima uređaj, TV, telefon, čajnu kuhinju sa šporetom i frižiderom. Hotel ima otvoreni restoran, bar pored bazena, olimpijski bazen, dečiji bazen, mini market, teretanu, igralište, teren za košarku, parking...Praktično sve što vam je potrebno! Za all inclusive odmor od 7 noći u ovom hotelu potrebno je izdvojiti 368€ po sobi.

Xenios Dolphin Beach Hotel 3* je mali hotel apartmanskog tipa na zapadnoj strani poluostrva Kasandra, odmah pored Posidija. Okružen je zelenilom i borovom šumom sa jedne strane a beličastim peskom i plavim morem sa druge. Idealan je za porodice sa malom decom jer pored mnogobrojnih sadržaja ima i igraonicu i zabavni park. U ovom hotelu sedmodnevni all inclusive odmor košta 463€ po sobi.

Na oko stotinka kilometara južno od Soluna nalazi se Hanioti, poznato letovalište Kasandre. Karakteriše ga predivna peščana plaža, oivičena parkom punim zelenila, koji pruža prijatnu hladovinu u vrelim letnjim danima, a u večernjim satima nezaboravne romantične šetnje pored mora. Klima je, u ovom delu Grčke, izuzetno prijatna zahvaljujući kombinaciji velikih površina borove šume i kristalno bistrog mora. U centru mesta se nalazi veliki trg od koga se šire male ulice sa mnoštvom prodavnica, taverni, restorana..

Smešten na samoj obali, u blizini pomenutog gradskog parka, hotel Grand Otel sa četiri zvezdice raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži.. Sobe su opremljene radiom, telefonom, frižiderom, klima-uređajem i sve imaju balkon sa pogledom na more ili dvorište. Hotel poseduje još i servis za pranje veša, menjačnicu, rent-a-car, masažu, punkt sa sportovima na vodi, TV salu, stolove za stoni tenis..i još mnogo toga. Ako se odlučite za odmor u Grand Otel hotelu cena za 10 noćenja na bazi all inclusive usluge košta 569€ po sobi.

U Haniotiju je, na oko 350m od plaže, smešten i hotel Grand Victoria 3*. Ovaj ušuškani kutak ima baštu u okviru koje se nalazi i mali bazen. Gostima su na raspolaganju ležaljke i suncobrani oko bazena. Sada je idealan trenutak da iskoristite odlične ,,Travellandove’’ all inclusive ponude jer desetodnevni odmor u ovom hotelu sebi možete priuštiti po ceni već od 478€ po sobi.

Čitava obala Kasandre ostaviće vas bez daha a ako poželite smeštaj sa više zvezdica ugostiće vas prelepi Aristoteles Beach Resort 4* u Afitosu za koji važi popust i do 50%. Smešten je u mirnom delu Afitosa i udaljen je 300 m od prelepe peščane plaže sa krupnim peskom i kristalno čistim morem. Hotel ima 8 odvojenih zgrada na 3 sprata. Svaka soba ima TV, radio, telefon, mini frižider, individualni klima uredjaj, balkon ili terasu, sef , fen za kosu… Za svega 350€ po sobi, uz all inclusive uslugu po ceni polupansiona, možete letovati 7 dana u ovom hotelu.

Vaše je samo da požurite da odaberete smeštaj prema svojim afinitetima jer je interesovanje za pomenute hotele, uz ove neverovatne ponude, veliko. Akcija sa gratis all inclusive uslugom važi za rezervacije do 24. maja!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije: http://www.travelland.rs/

