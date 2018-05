SRAMOTA IH POJELA: Matora i Sanja priznale da su imale SEKS u kući, ali NE PRE nego što su ukućani videli OVO! (VIDEO)

Zadrugari su imali priliku da pogledaju šta su to oni, ali i njihovi cimeri radili proteklih dana.

Mnogi učesnici rijalitija nisu znali da se dogodila akcija između Jovane Tomić Matore i Sanje Stanković

Dok su gledali snimak svog intimnog druženja, Jovana i Sanja su spustile glave, a Stankovićeva je u nekoliko navrata nogom dodirivala Matoru. Nakon što su svi videli šta se desilo, Tomićeva je priznala da je bila bliska sa ovom ukućankom.

"Da preživim još i ovo... Mene je sramota! Prvo da objasnim ono što se čuje "tap-tap", to je lopta! Malo smo se zanele. Otišle smo sa namerom da spavamo i eto. Mene je sada jako sramota. Ja nisam smela da izađem napolje od sramote kada smo uradile ovo. Čuje se lopta ono što udara, a ono što mljacka to je ljubav. Iskreno! Debil! Nismo išle namerno da to radimo, a bubice su bile na nama. J*bi ga", govorila je Matora.

Sanja nije imala komentar, a posle Jovaninog izlaganja Miki je svojim cimerkama udelio nekoliko saveta kada su u pitanju intimne akcije u ovom delu "Zadruge".

