Jana Todorović je pevačica poznata po bujnom poprsju progovorila je o plastičnim operacijama.

Iako mnogi veruju da se podvrgla estetskim korekcijama, ona je to demantovala i priznala kako održava svoj izgled.

"Do sada još ništa nisam radila na sebi što se i vidi. Odem do kozmetičarke dva do tri puta mesečno, na lepe masaže", rekla je Jana u "Premijeri".

foto: Stefan Jokić

Kurir.rs, Foto: Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir