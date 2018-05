VUK KOSTIĆ OBORIO MOTOCIKLISTU: Glumac imao 0,2 alkohola u krvi, kazna 30.000 i...

Vuk Kostić je u petak veče izazvao saobraćajnu nesreću u blizini zgrade u kojoj živi. Glumac je svojim džipom "micubiši pajero" udario L. V. (24) i srušio ga sa "vespe pjađo", zbog čega je mladić završio u Urgentnom centru.



Nakon lekarskog pregleda utvrđeno je da je mladić zadobio lakše telesne povrede i odmah je pušten na kućno lečenje. Vuk je prošao bez povrede, ali je bio jako uznemiren.

- Kostić je u Ulici Vojislava Ilića, kod broja 30, hteo da skrene ulevo. Međutim, iz suprotnog pravca je u tom trenutku nailazio L. V, koji je bio na "vespi". Umesto da zastane i propusti motociklistu, Vuk je nastavio kretanje i došlo je do udarca, usled kojeg je motociklista pao. Srećom, pošto se džip nije brzo kretao, mladić na motoru nije teže povređen. On je bio u svesnom stanju i prevezen je u Urgentni centar. Patrola saobraćajne policije koja je obavila uviđaj uzela je od poznatog glumca krv na analizu, a uzorak je poslat na VMA - kaže naš izvor iz istrage.



Ekipa Kurira našla se na mestu na kojem se dogodio udes. Radnici iz obližnje prodavnice i restorana brze hrane nisu videli saobraćajnu nesreću, ali su upućeni u to šta se desilo.



- Čuo sam da je bilo nekog čukanja, ali ne znam nikakve detalje. Bila je i policija. To je sve što znam - rekao je jedan čovek koji živi u blizini.

Prema našim saznanjima, Kostić je u šoku zbog situacije u kojoj se našao. Iako mu je najbitnije da dečko nije teško povređen i da će biti dobro, ne može da se smiri, pa je isključio svoj mobilni kako ga niko ne bi uznemiravao. Uz njega je sve vreme devojka.



- Vuk je emotivan, slab i sve ga pogađa. Kada je došlo do udarca, samo je razmišljao o tome da li je dečko dobro. Na sebe nije čak ni pomislio. Zna da je kriv i spreman je da snosi odgovornost - završava naš izvor.

U toku jučerašnjeg dana više puta smo pokušali da stupimo u kontakt sa glumcem, ali je bio nedostupan do zaključenja ovog broja.

Plaća do 30.000 dinara

Vuk Kostić je tokom sudara imao 0,2 promila alkohola u krvi, što se smatra najnižim nivoom pijanstva. On će dobiti prekršajnu prijavu i, prema najnovijim izmenama Zakona o saobraćaju, moraće da plati od 15.000 do 30.000 dinara kaznu jer je izazvao sudar, a biće mu oduzeta i dva poena. Što se tiče krivične prijave, najverovatnije će biti primenjen oportunitet, što znači da tužilaštvo neće goniti Kostića, ali će on morati da uplati određenu sumu novca u humanitarne svrhe.