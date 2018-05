KIJA I LUNA UŽIVALE DOK SE SLOBA MUČIO: Pevač POBEGAO sa žurke čim je čuo OVU PESMU! (VIDEO)

Kristina Kija Kockar i Luna Đogani odlično su se provodile na rođendanu Nemanje Đerića Đeksona, koj ije upriličen u dnevnoj sobizadrugara. Međutim, čim se čula pesma "Fuck you all the time", Sloba Radanović mrzovoljno je napustio žurku, što je navelo Lunu da pođe za njim.

"Što si pobegao na onu pesmu?", pitala ga je.

"Nisam uopšte pobegao, je l' ti to rekao Milan?", odgovorio joj je on pitanjem.

"Ne, ja znam za tu pesmu već odavno, ona mi je rekla kad smo pričale... Šalim se, sprdam se, oraspoloži se malo", govorila mu je.

"Gledaš me kao da smo stranci, mislim jesmo, ali ne toliki. Ali si se istripovao", bile su njene reči, te ga je ostavila samog.

Inače, njegov pogled uhvaćen je nekoliko puta baš na njoj pe nego što je otišao sa proslave!

(Kurir.rs/Foto: Youtube screenshot)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

ALEKSANDRA PRIJOVIĆ BLISTALA U BELOM OD GLAVE DO PETE: Seksepilno izdanje buduće gospođe Živojinović o kojem SVI PRIČAJU

Kurir

Autor: Kurir