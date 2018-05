LUNA ODUSTAJE OD SLOBE? Zaljubljena blogerka napisala bivšem pesmu, KAD BUDE PROČITAO NEĆE MU BITI DOBRO!

Otkako ljubavni trougao između Lune Đogani, Slobe Radanovića i Kije Kockar više ne postoji, odnosi u "Zadruzi" više nisu onakvi na kakve je javnost navikla.

Nakon sahrane kijinog oca Miloša, Luna i Sloba su često raskidali, te na kraju odlučili da tek pošto izađu iz rijalitija odluče šta će i da li će dalje. Iz tog razloga, Đoganijeva je zauzela Kijino mesto u pabu, a svoje emocije prosula je na papir u stohovano ljubavno pismo bivšem dečku!

Na jednom delu papira piše: "Say something, I giving up on you", što znači: "Reci nešto, odustajem od tebe". U drugom delu, pak, ispisala je stihove na sprskom jeziku, koji zapravo oslikavaju trenutno stanje što njeno, što njihove veze.

"I brojim dane, a dani kao godine, bez tebe svaki mi je isti, zovem, zagrli me, vodi me, al' ti kraj mene nisi", pisala je Luna.

Pevač još uvek nije video napisano, ali jedno je sigurno - neće mu biti pravo kada mu kroz glavu prođe misao da Luna najverovatnije odustaje od veze.

