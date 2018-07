TEODORA RADOIČIĆ POSTAJE AGENT: Tražim devojke za porniće! (FOTO)

Teodora Radoičić nakon izlaska iz "Parova" ima neobične poslovne planove i angažmane - učesnica rijalitija postala je kasting menadžer za filmsku porno-industriju i bira devojke, ali i muškarce koji će glumiti u filmovima za odrasle!

foto: Damir Dervišagić

Osim što ovih dana ulazi u studio i snima pesmu, a početkom avgusta i spot, Teodora planira da se vrati tatu modelingu, ali će se posvetiti i novom poslu. Do te informacije smo došli kada smo Radoičićevu sreli s Nenadom Marinkovićem Gastozom na festivalu u Vrnjačkoj Banji, a interesantno je da su se njih dvoje pojavili u društvu njegovog prijatelja Gorana Stevanovića Pegija, porno-producenta.

foto: Instagram

U prvi mah mnogi su pomislili da zapravo pobednik "Parova" i njegova devojka snimaju film za odrasle, ali Tea nam je objasnila o čemu je reč.

foto: Instagram

- Nećete me videti u porniću. Ja sam izabrana za kasting menadžera za porno-produkciju. To znači da ću ja birati devojke za te filmove, razgovarati s njima, objasniti im šta ih očekuje, koliko novca mogu da zarade. Odlučili su se za mene pošto sam ja gradska devojka i mislim da ću naći nekoliko devojaka koje su jako dobre za taj posao. Već ih imam nekoliko u vidu. Ja inače zasad nemam plan da snimam porno-filmove, ali hoću možda jednog dana - rekla nam je Tea kroz osmeh i otkrila šta devojka mora da ima da bi ušla u porno-industriju.

foto: Jelena Stuparušić

- Devojka osim lepog izgleda mora da ima tu sliku u glavi da je seks normalan i da želi time da se bavi. To je dovoljno za početak. Ostalo dolazi samo, kada vidi koliko će joj to para doneti i popularnost, svideće joj se. To kod nas još nije popularno, ali u inostranstvu su porno-zvezde najveće zvezde - kaže Teodora.

Rijaliti zvezda osvrnula se i na rijaliti.

foto: Printscreen Happy TV

- U rijalitiju sam se uozbiljila, sada znam da prihvatim autoritet, što mi je važno za posao. Sada ću snimiti prvu pesmu i ne bih se više vraćala u rijaliti. Kad jednom krenem s muzikom, ne treba da se vraćam nazad. Hvala bogu, novčano sam okej i nadam se da neću morati da pokucam na ta vrata. U rijaliti bih ušla za ozbiljnu sumu i na određeno vreme - završava ona.

Pomirenje

S mamom se redovno čujem foto: Happy screenshot Nakon što se u rijalitiju pomirila sa ocem, s kojim nije razgovarala godinama, Teodora Radoičić je zakopala ratne sekire i s mamom.

- Čula sam se s njom po izlasku iz "Parova". Nismo se videle, ali redovno pričamo. Ostaćemo takve, ne planiram svađe. Imam normalne odnose s porodicom, to je najbitnija stvar za čoveka - kaže Teodora.

Zvezde

Porno-dive, a Srpkinje

Stoja - pravo ime Džesika Stojadinović. Otac joj je Srbin, majka Portorikanka. Osvojila je AVN nagradu (porno-Oskar) za najbolju novu glumicu u porno-industriji 2009. foto: Profimedia

Nevena Hot - bivša učesnica "Parova" u rijaliti je ušla kao porno-glumica. Vatrena navijačica fudbalskog kluba iz Žarkova često je na njihove utakmice dolazila obnažena, zbog čega je postala poznata široj javnosti. foto: Printscreen/Instagram

Ivana Slavković - takođe učesnica "Parova", u porno-industriji poznata pod imenom Čeri Kis, filmove je počela da snima u Budimpešti, a za mesec i po uspela je da snimi čak 20 niskobudžetnih filmova. foto: Instagram

Suzana Stanković - odaziva se i na ime Koko de Mal, a poznata je po tome što je spremna da glumi u najbizarnijim scenama seksa i ponosno drži titulu jedne od najperverznijih srpskih porno-glumica. foto: Instagram Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto: Instagram

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir