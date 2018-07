LAZUKIĆ VIDEO KATJU POSLE 3 MESECA: Luka zaplakao kad je uzeo ćerku u naručje u Centru za socijalni rad!

Luka Lazukić juče je prvi put posle tri meseca video ćerku Katju, koju je dobio u braku s Natašom Bekvalac.



Kako Kurir ekskluzivno saznaje, ugostitelj i IT stručnjak je zaplakao kada je uzeo u naručje naslednicu u Centru za socijalni rad, gde ju je donela dadilja njegove još uvek zakonite supruge.



- Bio je to emotivni susret. Luka je svaki dan željno iščekivao da vidi ćerku i sud mu je posle devedeset dana dao tu mogućnost. On ima zabranu prilaska Nataši i svako interesovanje za dete preko nje ili članova njene porodice značilo bi veću sankciju za Luku, odnosno došlo bi do kršenja mere zabrane prilaska. Jedini način da Luka vidi bebu bio je preko suda. Centar za socijalni rad je dao svoje mišljenje i sud je doneo privremenu meru kojom Luka u ovoj fazi postupka i s obzirom na uzrast male Katje može da viđa dete svake srede u trajanju od pola sata - priča naš dobro obavešten izvor.

Naša saznanja je potvrdila Lukina pravna zastupnica Milica Nicović.



- Tačno je da je Luka video maloletnu Katju. Iako smo nekoliko puta tražili donošenje privremene mere, sud je odlučio da Luka viđa dete jednom nedeljno pola sata, dok je zahtev oštećene bio da viđa ćerku jednom mesečno. To nije konačna privremena mera, ona je sklona promenama, nakon što se ponovo uspostavi odnos između deteta i oca. Ovakva mera je doneta u skladu sa zakonom, imajući u vidu da je u toku krivični postupak i uzrast maloletnog deteta. I viđanje je trenutno u Centru za socijalni rad - rekla je Lukina advokatica za Kurir.

Zbog emisije s Natašinim ocem LUKA TUŽIO OLIVERU KOVAČEVIĆ!

Luka Lazukić podneo je tužbu protiv Olivere Kovačević zbog emisije „Da, možda, ne“, u kojoj je Natašin otac Dragoljub Bekvalac govorio o Luki. Luka je nakon emisije poslao zahtev za objavljivanje odgovora na informacije, kao i zahtev da se ukloni link emisije sa sajta RTS, ali to nije urađeno. On je tužbu podneo protiv RTS, glavnog i odgovornog urednika i autora emisije zbog narušavanja pretpostavke nevinosti i povrede ugleda i časti i traži naknadu štete.

