VODITELJKA U JAJINCIMA NAŠLA MIR, A KAD SE NAPIJE SPAVA U KOLIMA: Na policama umesto knjiga FLAŠE ALKOHOLA i CIPELE, a u spavaću sobu NIJE uvela nijednog muškarca, a razlog... (VIDEO)

Devojački dom u Jajincima voditeljka "Parova" ušuškala je po svom ukusu, a na policama su, umesto knjiga, različte vrste alkoholnog pića i cipele.

Popularna voditeljka i nekadašanja učesnica rijalitija “Parovi” Anđela Lakićević živi u devojačkom stanu u Jajincima. Stan je uredila po svom ukusu,

U stanu dominiraju sivi i beli tonovi. Kako kaže, brižljivo čuva svoju spavaću sobu, koju nije video nijedan muškarac.

- Nijedan muškarac pre udaje neće videti moju spavaću sobu. Ovde niko neće ući. Sledeći koji bude ušao, taj će biti taj, rešeno. Ipak sam ja matora, imam 29 godina, koliko god da ne izgledam tako - priča Anđela dok nam otkriva kako izgleda soba u kojoj sanja i mašta.

Na police je smešten veliki broj flaša različitog alkoholnog pića. Voditeljka je otkrila da voli da nazdravi bivšim ljubavima, ali da alkohol loše utiče na nju, te da kada ga konzumira ume da pravi haos.



- Sve su ljubavi zaslužile da im nazdravim, ne uz čašu nego uz flašu. Ja otkako sam shvatila da ne znam da pijem, a to je bilo davnih dana, i da me alkohol ne čini boljom osobom, od tada sam prestala da pijem. Shvatila sam da na sve ozbiljne teme moram trezna da pričam, da ne bih pravila haos. Kada popijem znala sam da kažem da ću da skočim sa mosta, jer nisam znala od sreće šta ću. Kada sam pijana, znam da spavam po kolima i ne može niko da me probudi. No, to je bilo davnih dana i nije tako više - tvrdi voditeljka.

Anđela smatra da je teže biti voditelj u rijalitiju, jer je učesnici često provociraju, a ona mora da bude profesionalna.

- Mnogo je teže biti voditelj nego učesnik. Ovako te svi nerviraju, a ne možeš nikome da odgovoriš. Često se dešava da me namerno provociraju i tretiraju me kao učesnika, a ne voditelja. To me najviše nervira. Srećom po učesnike i moje nadređene, ja ne pijem. Vidi se po meni kada se iznerviram - kaže Anđela i dodaje da joj je rijaliti doneo samo dobro:

- Meni rijaliti format nije doneo ništa loše. Rijaliti uvek može da donese dobar marketing i dobar novac. Svako ko je u rijalitiju apsolutno zna šta bi trebalo da radi kako bi sebe istakao u prvi plan. Pitanje je samo da li si spreman da to uradiš. Poptuno podržavam one koje imaju želudac da sve te stvari sprovedu u delo. Uglavnom ljudi izmišljaju neke šokantne stvari o svojim životima i ljude ubeđuju u sve to.

Na pitanje da li podržava seks pred kamerama, voditeljka je zagonetno odgovorila: "Podržavam sve što ljude čini srećnima".

