BIZARNO! KEBA POKUŠAO DA IZBEGNE ALIMENTACIJU NA JEZIV NAČIN: "Iskopajte Rođu, on je otac"

Dragana Kojića Kebu sud je odavno označio kao oca Ine Jevremović, s čijom se majkom Ljiljanom Jevremović godinama sudio, a Kurir otkriva da je pevač svojevremeno, u pokušaju da izbegne svoje obaveze, na sudu pokušao da očinstvo pripiše pokojnom Rođi Raičeviću.

foto: Promo

Te 2006, nakon što je Četvrti opštinski sud u Beogradu doneo nepravosnažnu odluku kojom se tada već treći put utvrdilo da je Kojić Inin otac, on je podneo žalbu koja je zamalo dovela do ekshumacije Raičevića, koji je umro još 2001. godine!

U tekstu žalbe, naime, doslovce piše da je „tokom 1998. godine, a posebno u kritičnom periodu začeća, tužilja Jevremović Ljiljana bila u ljubavnoj vezi s pevačem Pericom Zdravkovićem i pokojnim Rođom Raičevićem“, te da „ovaj podatak tuženi nije dosad iznosio jer je smatrao da njegovo očinstvo nije utvrđeno, ali sada, kada su stvari krenule drugačijim tokom, odlučio je da iznese pravu istinu“.

Kada smo folkera pozvali za komentar, on nam je, i ne saslušavši pitanje, pre nego što nam je spustio slušalicu, odbrusio:

- Neću da pričam o Ljiljani Jevremović!

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Ana Paunković

Ljiljana Jevremović je ubrzo za Kurir potvrdila ova saznanja.

- Sećam se, naravno, tog detalja. Iz ove perspektive to će nekome izgledati smešno, ali je zapravo morbidno. Keba je pominjao razne muškarce, on je bio opsesivno ljubomoran dok smo bili u vezi, mislio je da ga varam. Kad je pomenuo da bi trebalo da se iskopa Rođa i da se uradi DNK analiza, ja sam bila u šoku. Rekla sam sudiji da Keba, što se mene tiče, može da uradi DNK testove svim muškarcima u Srbiji uzrasta od 18 do 50 godina... Ja se ne bojim toga, ali će to gospodin morati da plati ako već hoće tako. Mislim da je tada sudija njemu rekla: „Pa zašto vi prvi ne uradite test, pa ćemo onda dalje raditi ako vi niste otac“ - priseća se Ljiljana, inače tekstopisac po zanimanju.

MARATONSKA PARNICA Parnica koju je protiv bivšeg ljubavnika Kebe Jevremovićeva povela 9. juna 1999. godine, kako bi dokazala da je on otac njene ćerke, trajala je 16 godina, pošto je folker na sve moguće i nemoguće načine pokušavao da izbegne svoje obaveze. On je čak 12 puta odbio da ide na DNK analizu, a zbog odugovlačenja procesa, Ljiljana je državu Srbiju tužila sudu u Strazburu! Na kraju, sud je na osnovu Rh faktora i krvne grupe presudio da je Kojić otac devojčice Ine i naložio mu da plaća mesečnu alimentaciju od 270 evra, koja je potom smanjena na 210, jer je tuženi dostavio dokaze o zaradi koja, barem na papiru, nije visoka. Tu, međutim, nije bio kraj - Ljiljana je tužila Kebu za zaostale alimentacije, dok je on tvrdio da je sve isplatio. I baš kada je spor zbog novca počeo, Keba se razveo, pa je sudu dostavio dokaze da mu je imovina umanjena, te da mesečno zarađuje svega 15.000 dinara! - U vreme donošenja prethodne odluke živeo sam u kući površine 330 kvadratnih metara sa suprugom Oljom, sinom Igorom i ćerkom Natašom. U međuvremenu, 2. aprila 2013, ja sam se razveo. Sada živim u kući useljive površine od 100 kvadratnih metara, koja je moje vlasništvo. U kući živim sam - izjavio je u sudu 2013. Keba, koji je veći deo imovine posle razvoda prepisao na zvanično bivšu ženu, s kojom živi i danas!

foto: Aleksandar Jovanovic, Zorana Jevtic

Kurir.rs/Ivan Ercegovčević