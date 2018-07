MUŽ JOJ SE ZALJUBIO U DRUGU DOK JE BILA TRUDNA, SPAKOVALA MU STVARI U KESE I RASPALA SE! Drugi ni na venčanje prijatelja nije hteo sa mnom, žalio se na muziku, društvo i HLADNU SARMU!

Kada je veliki ljubavni krah bio za njom, Tanja Banjanin hrabro je ustala i progovorila o svemu! Naime, turbulentan ljubavni život pevačica je skrivala ispod širokog osmeha i s detetom u rukama. Javno je priznala da je bila razbijena na najsitnije komade kada je saznala da je njen muž zaljubljen u drugu, u vreme kada je njihova ćerka imala tek dva meseca.

"Čovek se baš zaljubiška dok sam ja bila trudna", rekla je ona tada.

Od razvoda se takođe teško oporavljala, kako je kriza trajala i više od godinu dana.

"Iskreno, jedva sam se podigla iz toga. Ja sam mu stvari spakovala u kese. Više od godinu dana mi je trebalo da izađem iz krize".

Ni drugi brak nije joj doneo radost, ali nije želela da izađe iz njega zbog mališana.

"Kod nas je taj naš kraj dugo trajao. Nismo se voleli i nestalo je poverenje. Kap koja je prelila čašu je priča prilikom odlaska na svadbu momka iz mog benda. Muž nije hteo da ide sa mnom. Njemu uvek nešto ne odgovara, bilo da su to muzika, društvo ili hladna sarma. Tad je u meni nešto puklo", svojevremeno je izjavila ona.

Najveću snagu zato i prikuplja od naslednika.

"Snagu mi, pre svega, daju deca. Zbog njih ne smem da odustanem, sve i da hoću ili kad imam utisak da me nešto vuče dole... Lomovi su me u određenom smislu osnažili ali, da se ne lažemo, sve to ipak istroši čoveka", ispričala je jednom prilikom Tanja.

foto: Dragan Kadić

(Kurir.rs/Foto: Dragan Kadić)

Kurir

Autor: Kurir