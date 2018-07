NAPUNIO KLUB, NAPUNIO SPLAV, NAPUNIO ON MOJ KU.AC: Lepi Mića u svom maniru opleo po Radanoviću! (FOTO)

Tokom gostovanja u uživo programu, Lepi Mića nije izdržao, već je posle nekoliko minuta odmah opleo po ljubavnom trouglu koji je obeležio Zadrugu. Najviše je napao nevernog muža, Slobu Radanovića.

foto: Printscreen Youtube

"Konstantno se priča samo o njima. Umesto da se izvrgne ruglu, to što je on uradio, stalno se samo priča o tome šta on sada radi. Nije produkcija rijalitija kriva, doveli su ga kao pevača - a od njega napravili je.bača", otpočeo je Lepi Mića, na opšte oduševljenje svih u studiju.

foto: Printscreen Youtube

"Stalno nas bombarduju informacijama, te je napunio klub, napunio splav, napunio stadion...napunio je on moj ku.rac", vatreno je naglasio Mića u emisiji "Zadruga - narod pita".

foto: Printscreen Youtube

Kurir.rs/ Foto: Printscreen Youtube

Kurir

Autor: Kurir