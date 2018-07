SAŠA VIDIĆ BRUTALNO OPLEO PO LUNI ĐOGANI: Bez dlake na jeziku progovorio o njenoj MODNOJ LINIJI, neće joj biti dobro kada čuje!

Saša Vidić je poznat po oštrom jeziku i komentarima koji i te kako umeju da zabole one koji se nađu na meti njegove žaoke, a ovog puta se modnom kreatoru i stilisti na "crnoj listi" našla modna kolekcija Lune Đogani.

Naime, Vidić je izneo nimalo povoljno mišljenje o tome što mu je Luna Đogani postala koleginica.

"Njih dve! Šta da kažem kada neko dođe iz rijalitija i mazne celu liniju drugog dizajnera, i još se na to potpiše! Od blogerke do lažne dizajnerke, ne može to tako!", bio je oštar Saša.

"Ne možeš se samo prozvati da si dizajner, potrebno je da prođeš kroz mnogo g*vana u životu i osnovno je da imaš talenat, koji ja nisam zapazio. Tako da, možda ipak "Zadruga dva" umesto mode! Više sreće u narednom rijalitiju".





