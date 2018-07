LUNA UŽIVO OTVORILA DUŠU PRED CELOM SRBIJOM I OPLELA PO SLOBI: Zbog NJEGA sam se osećala kao Kija!

Luna Đogani, blogerka koja je bila u vezi sa oženjenim pevačem Slobom Radanoviće u rijalitiju pred celom Srbijim, priznala je da joj je bilo mnogo lepo sa Slobom, ali da je to završena priča.

"To je završena priča, definitivno. Čuli smo se skoro, ali samo poslovno. Ja sam stvarno mislila da je to ono pravo, ali to ću gledati kao životnu školu. Ako sam u tom trenutku bila srećna, a verujte mi da sam osećala nešto stvrno jako, ne žalim. Ja sam neko koga pokreće ljubav, volim da volim i volim da budem voljena. Smatram da ti trenuci nemaju cenu. Anabela je na sve načine pokušavala da mi da signal da se sklonim, da sam zalutala, ali ja nisam mogla da iskontrolišem svoje emicije", rekla je Luna.

Đoganijeva je rekla da se u nekom trenutku svog boravka u Beloj kući, osetila kao Kristina Kockar, Slobina supruga.

"Da jesam, kad su mi puštali snimke. Isreno da kažem da sam pomislila sam. Pomislila sam, Bože, koliko je ovo teško, da osobu koja je bila samo tvoja da gledaš sa nekim drugim. Ali te situacije su morale da se desi da bi presekla", rekla je blogerka.

