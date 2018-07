LUNA SE SMEJALA KIJINIM SUZAMA, A ONDA I SAMA ZAPLAKALA: Kockareva progovorila o PATNJAMA ljubavnice njenog muža, a onda SVE ZAPREPASTILA ŠOKANTNOM odlukom! (VIDEO)

Kristina Kija Kockar priznala je da oseća empatiju zbog suza Lune Đogani zbog raskida sa njenim mužem Slobom Radanovićem, ali da se zbog toga nikada nije smejala.

"Ružno je smejati se nečijim suzama, to je ružno, ali ne bih volela da se bilo ko oseća loše, pogotovo ne zbog Slobodana. Ja znam kako se ona osećala zbog njega, ne želim to nikome, iako je to sama sebi dozvolila i svesno ušla u to i zaslužila, ne bih volela da neko plače. Ali, da sam imala preteranu empatiju nisam, iskreno. Ja sam poslednja osoba koja je to trebala da oseća", rekla je Kija.

Čak bi joj se i javila na ulici.

"Naravno da bih joj se uvek javila, ne bih okrenula glavu. Ćao - ćao i to je to. Želim joj svu sreću i ne znam šta bih dalje mogla da joj poručim. Sreću, zdravlje i to je to i što dalje od mene.

