EKSKLUZIVNO! LUKAS PONOVO SLOBODAN ČOVEK: Aca otkačio zečicu Božanu! Šeta se po Budvi sa Sonjom i ćerkicom!

Aca Lukas ponovo je slobodan čovek jer je nedavno raskinuo petomesečnu vezu sa Plejbojevom zečicom Božanom Vujinović.



Kako Kurir ekskluzivno saznaje, njih dvoje su u poslednje vreme imali nesuglasica, zbog čega je pevač rešio da je za oboje najbolje da svako nastavi svojim putem. Prema rečima našeg izvora, iako su bili u turbulentnoj vezi, Lukas i Božana su ostali u odličnom odnosu.



Ispunjavao joj hirove



- Aca je prezauzet. Nema vremena ni za sebe, a kamoli za žene. On celo leto nastupa po zemlji i inostranstvu i bukvalno ne zna kada je dan, a kada je noć. Non-stop je na putu, i umoran, pa samim tim u potpunosti nije mogao da se posveti Božani, koja traži maksimalnu pažnju. Iako joj je ispunjavao sve želje, pa i hirove, njihov odnos u poslednje vreme nije funkcionisao kako treba. Lukas je temperamentan i nema živaca ništa da toleriše niti da se pravda, pa je odlučio da je za oboje najbolje da ne budu zajedno - priča naš izvor blizak pevaču.

On kaže da Vuksanović, otkako je raskinuo vezu, slobodno vreme uglavnom provodi sa decom i unukom koju mu je podarila najstarija ćerka Miljana.

- Lukas je posvećen deci. Pored posla, to ga najviše ispunjava. Sa svima je u odličnom odnosu, ali ipak najviše se razneži kada je sa najmlađom Viktorijom, i kad ode kod unuke. Obožava sa njom da se mazi, pa čim se vrati u Beograd, prvo ode kod ćerke i zeta da vidi bebu. Jeste da ga žene saleću na svakom koraku, da mu šalju poruke i nude mu se na nastupima, ali njega ništa od toga ne zanima. Totalno je promenio svoj život - završava naš izvor.

Potvrda



Aca je potvrdio naša saznanja.

- Nemam devojku, ali to je samo moja stvar. Ne želim da pričam o svom ljubavnom životu. Kad god nešto kažem, odmah bude neki skandal. Moj život, moja stvar. Sa kim se viđam ili se ne viđam, ne zanima moje fanove. Njih zanima samo to da se ludo provedu na mom nastupu, i to od mene uvek i dobiju. Eto, pošto vas zanima da li imam nekog, nemam, i gotova priča - rekao je Lukas za Kurir.





Spojila ih ćerka SA SONJOM UCRNOJ GORI

Aca Lukas trenutno je u Crnoj Gori, gde ima nastupe, a boravak je iskoristio i da se vidi sa bivšom ženom Sonjom. Oni su bili sa ćerkom Viktorijom na ručku u jednom restoranu. Iako su zvanično razvedeni, folker i njegova bivša žena su zbog deteta uspeli da izglade odnos.

BANJALUČANKA ŠEST MESECI ŽIVELA S BIŠEVCEM Zavela oženjenog fudbalera, on je prijavio za iznudu

Plejbojeva zečica Božana Vujinović bila je u ljubavnoj vezi sa poznatim srpskim fudbalerom Milanom Biševcem, koji je oženjen i ima dvoje dece. Navodno, sportista je sa starletom živeo pola godine u Rimu iako se nije razveo. Kada su mediji otkrili njihovu tajnu romansu, fudbaler ju je ostavio i nastavio život sa suprugom, koja mu je oprostila neverstvo. Božana je tada počela javno da se obračunava sa njima i danima je punila novinske stupce. Objavljivala je zajedničke fotografije, a medijima je dostavila i njihovu prepisku. Priča je dosegla vrhunac kada je Biševac prijavio ljubavnicu za iznudu novca.

Inače, Božanu su više puta povezivali s elitnom prostitucijom, zbog koje je jednom bila i hapšena.

