KIJA NEĆE VIŠE DA ĆUTI I TRPI! OTKRILA SVE O NJIHOVOM ODNOSU: Andrija je žestoko isprozivao, a ona mu BRUTALNO odgovorila! (VIDEO)

Pobednicu "Zadruge" Kristinu Kiju Kockar, suprug pevač Sloba Radanović prevario ju je javno u rijalitiju.

Mnogi su želeli da čuju kako ju je Andrija Lazović dočekao nakon izlaska iz Zadruge.



- Ne bih rekla da je on bio greška, poznajem ga već šest godina. On je ipak bio neko ko je bio tu za mene. Danas sam videla da je dao neki intervjuu. Ne sećam se ni naslova, eto dokaza koliko mi je sve to nevažno... Zaista je nebitan... Zna on zašto mu se nisam javila, drago mi je što je dobio popularnost - rekla je Kija.

