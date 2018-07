KIJI JE SLOBA STVARNO BIVŠI! Ministarka OTKRILA koji srpski košarkaš je baš po njenoj meri i ŽUDI za NJIM! A i slobodan je! (VIDEO)

Pogednicu Zadrugu Kristinu Kiju Kockar, koja je sa Ministarkama i pesmom "Ne vraćam se na staro" postala miljenica publike, povezivali su sa mnogim momcima, ali ona bi pored svih najviše volela da joj se javi Bogdan Bogdanović.



"Nije strašno, suočila sam se sa svim tim optužbama i momcima. Povezivali su me i sa Bogdanom Bogdanović, našim košarkašem. Od svih njih, volela bih da mi se on javi, on je baš po mom ukusu. Nikad me nije muvao, ja sam ga zapratila kada su me počeli da povezuju sa njim. I volela bih da se on javi. A od toga nema ništa", rekla je Kija.

Bogdan Bogdanović, koji trenutno igra u NBA, nema devojku.

Podsetimo, Kija je jednom prilikom izjavila da bi volila da se poljubi sa pevačicom Milicom Pavlović, što je pevačica shvatila kao

kompliment. SPREMA SE LEZBO AKCIJA, KIJA MUVA MILICU: Maštam da je ljubim s jezikom, njoj ne mogu da kažem NE! (FOTO)

Kurir

Autor: Kurir