POTPUNO ODLEPILA: Nova kamperka pokazala koliko ima kratak fitilj, evo šta je uradila!

Nova kamperka Aleksandra Karijljac je napravila pravu pometnju svojim ulaskom u kamp.

Naime, ona je odmah pokazala da ne podnosi nepravdu i da na provokacije odgovara provokacijom.

Sinoć je bila vidno iznervirana zbog ponašanja jednog kampera pa je izgubila živce, jutros se požalila kamperkama o situaciji koja se dogodila.

"Ne volim nepravdu takva sam, ajde dobro nije sad strašno ali još jednom ako me neko tako isprovocira svakog ću i ja da isprovociram sa svakim ću da se svađam, boli me uvo. Ja zaista stvarno ovako imam stav i mogu da se posvađam ali kada se iznerviram i kada ne mogu da isteram nešto što znam i kako ljudi razmišljaju boli me ta nepravda", rekla je Aleksandra Kariljac.

