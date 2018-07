CECA RAŽNATOVIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA KURIR OTVORILA DUŠU: Ne mogu da gledam dok BIJU VELJKA!

Svetlana Ceca Ražnatović se prošle nedelje vratila sa Kipra, gde je boravila u porodičnoj vili kako bi napunila baterije za radnu letnju sezonu.

Ekipa Kurira sačekala je folk divu u nedelju na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", odakle je otputovala za Crnu Goru na nastup i sa njom neposredno pred put porazgovarali o planovima, deci, ali i ljubavi.



Na početku razgovora otkrila nam je kada će skupiti hrabrosti da prisustvuje bokserskom meču sina Veljka, koji je nedavno po drugi put odneo pobedu u ovom sportu.

"Preponosna sam na njega, ali, prosto, psihički ne mogu da izdržim da gledam to. Kada se desio ovaj poslednji nokaut, ja sam bila prestravljena zbog mladog momka. Ne mogu da podnesem da gledam ni kada on prima udarce ni kada ih zadaje. Iako oni potpisuju da u ring ulaze na sopstvenu odgovornost i da su spremni da prihvate, daleko bilo, i najgore posledice, za mene je to strašno.

1 / 10 Foto: Damir Dervišagić

Ćerka Anastasija je snimila hit "Savršen par", pa se svi sad pitaju kada će da uradi duet sa tobom?

foto: Printscreen/Youtube

"Biće i toga. Polako. Anastasija je profesionalno postupila i svoj prvi projekat uradila bez ijedne greške. Pesma je odlična i srećna sam što je fenomenalno prošla. Vidim da se omladini veoma sviđa i ona je prezadovoljna.

Kada ćeš ti na odmor?

"Za sada nema uživanja. Čeka me turbulentan period. Celo leto imam nastupe po zemlji i inostranstvu, a kada se sve završi, onda ću lepo da odaberem egzotičnu destinaciju i da pobegnem".

foto: Dragana Udovičić

Prošle nedelje si oborila rekord u Bajinoj Bašti. Na tvom nastupu je bilo čak 30.000 ljudi. Znači li to da se Ušće 3 polako bliži.

- Vi znate da je meni publika najvažnija i da koncerte pravim isključivo zbog poštovalaca svoje muzike. Osećaj da toliko ljudi dođe u manjem mestu je neopisiv. Radujem se i Ušću, koji će se dogoditi najverovatnije sledeće godine. Ne volim da pričam dok se sve ne utanači, ali ideja i želja su tu, a to je najvažnije.



A ljubav? Kako tu stvari stoje?

"Hm, sve vas zanima (smeh). Pa, ja sam uvek okružena ljubavlju. Tu su moja porodica, publika, muzika. Znam na šta aludirate, ali to neka ostane moja mala tajna".

foto: Dragana Udovičić

TUŽNA CECI NEDOSTAJEBAKA VUKA

Ceca se rastužila što je prvi put na aerodromu u Tivtu nije dočekala baka Vukosava Nikolić (82), koja je bila njen najvatreniji fan.

"Ovo je prvi put da me nije dočekala na tivatskom aerodromu, ali sećanje na nju živi, baka Vuka - napisala je Ceca na Instastoriju i stavila srce.

Inače, baka Vuka je Cecu pratila uvek kada je dolazila u Crnu Goru.

foto: Pritnscreen/Instagram

(Kurir, Ljiljana Stanišić/Foto: Damir Dervišagić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir