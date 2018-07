OVO JE MUŠKARAC ZBOG KOG ĆE ZABORAVITI SLOBU BRZINOM SVETLOSTI! ŠOKANTNO OTKRIĆE ZAPISANO U ZVEZDAMA: Luna je takva rođena! Biće veća od SVIH ĐOGANIJA ZAJEDNO!

Astrolog Dušan Veličković je otkrio da Luna Đogani ima dosta potencijala da postane svetski poznata muzička zvezda! On smatra da bi blogerka mogla da bude uspešnija od svih Đoganija zajedno, te objašnjava da joj kroz posao sprema poznanstvo sa ozbiljnim muškarcem, zbog kojeg će zaboraviti Radanovića, koji je pokazao kao neko ko nije sposoban da isprati jaku ženu.

foto: Printscreen

"Luna je Riba, a u podznaku je Lav, što znači da joj je rođenjem dato da bude javna ličnost. Podznak Lava joj daje neverovatan šarm, harizmu i lepotu, dok znak Ribe ukazuje na to da se radi o umetničkoj duši. Ali ono što je najvažnije u njenom horoskopu jeste da ima Veneru u Biku, a to joj daje prelep glas, ona peva bolje od svih Đoganija zajedno. Dodajte tome da je Venera na drugom stepenu Vage, što ukazuje na to da joj se smeši uspešna inostrana karijera", ističe Dušan, objašnjavajući da mlada blogerka teško podnosi osudu ostrašćene publike.

Takođe, kaže kako je Lunu zapravo više od svega pogodila direktna prozivka članova porodice.

"Nije lepo što je Đole javno ponizio svoju bratanicu, tim pre što mu nije strana situacija u kojoj se našla Luna. Može da se identifikuje sa Slobom, jer je ostavio ženu i ćerke zbog mlađe i lepše, dok Gagi to nikada nije uradio. Ali posle kiše dolazi sunce i Luna će ostaviti težak period iza sebe i već od jeseni je čekaju sjajne stvari", izjavio je on.

"Lunino vreme tek dolazi, a savetujem joj da ga iskoristi na najbolji način. Prvo mora da nauči kako da kontroliše nervozu i histeriju, a potom da dobro razmisli pri izboru drugog muškarca. Ali u ljubavi teško da će da nauči da kalkuliše, jer joj je Venera u svom prirodnom znaku, što znači da ona, kada voli, ne ume da se folira. Nikako joj ne bih savetovao da se pomiri sa Slobom jer je čeka ozbiljan muškarac, ali i unosan biznis. Ipak se Radanović pokazao kao neko ko ne može da prati jaku ženu. Već u avgustu, putem posla će upoznati nekog novog, a Slobu će zaboraviti brzinom svetlosti", zaključuje Veličković.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Alo/Foto: Youtube screenshot)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir