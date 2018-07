LAKŠE MU DA POPUSTI NEGO DA DOBIJA BATINE: Javnost se više ne bavi samo RAZLIKOM U GODINAMA između Verice i Veljka! PAR NE PRESTAJE DA ŠOKIRA! (VIDEO)

Uprkos razlici u godinama koja je mnogima na početku njihove romanse bila trn u oku, Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević i dalje su jedan od najskladnijih parova sa domaće javne scene. Veričin 35 godina mlađi suprug i dizajnerka počeli su i da se šale na konto generacijskog jaza.

Naime, Veljko je objašnjavajući ko je glavni u njihovoj porodici, zasmejao javnost do suza!

"Ranije nisam popuštao, u početku me je tukla, sad si me naučila da popustim", pričao je on u "Premijeri" pa nastavio: "Lakše mi je da popustim nego da dobijem batine", zaključio je šaleći se on.

foto: Youtube screenshot

Takođe, svi komentari sa kojima se susreću za njih su nepresušni izvor zabave.

"Veljko je objavio moju sliku sa plaže, normalno, muško koje voli svoju ženu... Onda je bio jedan od milion komentara žene, iz koje vidite da izbija mržnja, onako jedan gadan komentar. Onda slučajno odete na profil te žene i vidite - nesreća", izjavila je Verica.

"Bila je jedna kraljica koja je rekla: 'Super je sve, ali ako je ovo njena prava guza'. Rekoh: 'Nije lutko, nju pozajmljuje samo kad treba da se slika", dodao je Veljko.

foto: Youtube screenshot

Ipak, iskrena kreatorka priznala je da postoje trenuci kada se boji da joj supruga ne ukrade mlađa. Čak i za to, Veljk oje imao spremnu šalu!

"Neće niko, je l' si videla da mi ispod svake fotke pišu: 'Vidi ga kakav je, ne pere kosu'. Ja obožavam kad mi je kosa masna!" ispričao je on.

(Kurir.rs/Foto: Youtube screenshot)

Kurir

Autor: Kurir