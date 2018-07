MOGLA SAM DA TAKTIZIRAM, DA PLAČEM PO PODU, ALI NISAM! Kija snažno stavila tačku na sve ružne gradske priče: ON JE ZNAO ISTINU! (VIDEO)

Kada je ušla u rijaliti i počela da živi pod istim krovom sa suprugom Slobom Radanovićem i njegovom ljubavnicom Lunom Đogani, mnogi su joj zamerili. Ipak, Kristina Kija Kockar još jednom se osvrnula na težak životni potez, zbog kojeg je i te kako propatila.

"Trenuci kada je ljubavnica bila ispred mene... To je njegov izbor, ja na to nisam mogla da utičem. Mogla sam, da sam pribegavala taktikama, ali nisam. Normalno, te stvari kada je on govorio da se ja foliram, da lažem. To je jako ružno, ja mogu da očekujem da to kaže osoba koja me ne zna, ali on je sa mnom bio pet godina", pričala je Kija o najtežim trenucima iz Bele kuće.

Došla je i do saznanja da su je pojedinci smatrali manipulatorkom, te je oštro prokomentarisala.

"Ja sam već rekla da sam tamo mogla da plačem svaki dan i da ležim na podu i da mi nije dobro. Tako da nije bilo potrebe da se foliram, folirala sam se kad sam bila srećna, a u stvari umirem kad mi nije dobro. Rekli su da sam manipulativna, ali drago mi je, to je odraz inteligencije. Ja kad sam sa Slobom manipulisala, to sam radila istinom. Sa njim nisam mogla drugačije, on je znao istinu o našem braku i svi ti famozni razgovori gde je on koristio bobofon ispred škode", izjavila je Kija.

