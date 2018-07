PORED MUŽA I LJUBAVNICE MOGLA JE DA PLAČE SVAKI DAN: Kiju su napali da je išla na kartu PREVARENE ŽENE, a njen odgovor će vas zapanjiti (VIDEO)

Kristina Kija Kockar pobedila je u Zadruzi, ali iako je miljenica većeg dela nacije neki smatraju da je manipulisala sa Slobodanom, kao i sa ostalim učesnicima, i da je tako dobila novac i slavu i da je išla na kartu prevarene žene.

"Ja sam već rekla da sam tamo mogla da plačem svaki dan i da ležim na podu i da mi nije dobro. Tako da nije bilo potrebe da se foliram, folirala sam se kad sam bila srećna, a ustvari umirem kad mi nije dobro. Rekli su da sam manipulativna, ali drago mi je, to je odraz inteligencije. Ja kad sam sa Slobom manipulisala, to sam radila istinom. Sa njim nisam mogla drugačije, on je znao istinu o našem braku i svi ti famozni razgovori gde je on koristio bobofon ispred škode", rekla je Kija.

Inače, ona je u jednoj emisiji otkrila i koji trenuci su joj bili najteži.

"Trenuci kada je ljubavnica bila ispred mene. To je njegov izbor, ja na to nisam mogla da utičem. Mogla sam, da sam pribegavala taktikama, ali nisam. Normalno, te stvari kada je on govorio da se ja foliram, da lažem. To je jako ružno, ja mogu da očekujem da to kaže osoba koja me ne zna, ali on je sa mnom bio pet godin", rekla je Kija.

