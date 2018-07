TO JE MOJ IZBOR: Ceca Ražnatović je uvek nasmejana, a sada je otkrila kako izgleda njen život daleko od kamera! Najviše volim da...

Svetlana Ceca Ražnatović važi za jednu od najpopularnijih i najuspešnijih pevačica na našoj estradi, a njen život oduvek je intrigirao javnost.

Ona priznaje da se najlepše oseća kada je sa svojim bliskim prijateljima u četiri zida i da je u tim trenucima srećna i ispunjena. U svojoj koži se oseća odlično, a kada je daleko od kamera, najviše voli da uživa bez šminke.



"To se često dešava. Živim povučenim životom. Nisam željna provoda ni izlazaka. Po prirodi sam konformista, i kao takva ne volim da me išta steže. Konformisti ne vole da ih neko uslovljava i ja volim da svoje vreme provodim sa prijateljima u moja četiri zida ili u kućama svojih prijatelja. Poštujem njihovu privatnost jer je ja gotovo nemam. Ali to je moj izbor", kaže Ceca.

