ZLATA PETROVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O TABU TEMAMA: Nema toliko psihijatara koliko ima ljudi kojima su potrebni!

Folk pevačica Zlata Petrović poznata je kao neko ko nema dlake na jeziku, a ona je za iskreno govorila o istopolnim brakovima, prostituciji i lakim drogama.

Razvod

Ranije je bilo sramota pomisliti na razvod, to je bila sramota za celu familiju, pa su jadne žene godinama ćutale i trpele. Što se mene tiče, pre bih bila i sama i sa pet razvoda iza sebe nego u lošem braku. Dosta smo mi žene bile budale.

Abortus

Ne mislim da je u redu da se bilo ko meša u to, a pogotovo ne neko ko kroz abortus nije prošao. Tužno je kada se takva teška odluka provlači kroz govor mržnje, kao da sama po sebi nije dovoljno teška. Nijednoj ženi nije lako da kroz to prođe i navijam za to da se deca rađaju koliko i kad god mogu, ali ne po cenu toga da se rode neželjena i u nesrećnoj situaciji.

Lake droge

Nisam za legalizaciju droga. Kada je u lekovite svrhe, kao što je dokazano da može da bude, podržavam samo tada. Ali da se droga legalizuje da bi deca mogla nesmetano na ulici da je konzumiraju, to ne.

foto: Damir Dervišagić

Prostitucija

I kada bi se legalizovala prostitucija, opet bismo imali veliki deo onih koje bi se time bavile na crno. Osim za žene koje bi legalizaciju želele zbog svoje bezbednosti i zdravlja, ne znam šta bi tačno donela takva legalizacija?!

Eutanazija

To je osetljiva tema, a kada se radi o životu nekog nama bliskog, koja odluka u toj situaciji uopšte može da se nazove pravom? Sa jedne strane, mučiti živo biće zbog moralnih zakona nema nikakvog smisla, a sa druge, opet je pitanje da li ćemo biti dovoljno jaki i stručni da tako ozbiljne odluke donosimo jedni za druge.

Samoubistvo

Samoubistvo je kukavičluk i sama pomisao na to mi je užas. Nikome od nas život nije med i mleko i svi smo bar u nekom trenutku došli do samog dna i nismo znali kako ćemo dalje. Ali život je dragocen.

foto: Printskrin

Seks na eks

Ume da se dogodi takva strast između dvoje ljudi da niko ne može da osudi kada se dogodi seks na jednu noć. Tada želja ne može ni da se sakrije, ni da se ugasi. Ipak, živimo u vremenu kada ima raznih bolesti i ako se već dogodi situacija da ne možete da se suzdržite, obavezno koristite zaštitu!

Život posle smrti

Verujem u boga i u život posle smrti. Sva živa bića treba da veruju u nešto veće od onog što je na zemlji kojom hodamo.

Gejevi i deca

Smatram da niko nema prava da osuđuje dvoje ljudi koji se žele i vole, iako su istog pola. Pustite ljude da se vole u miru. Što se dece tiče, toliko ih čeka na usvajanje, a mi pričamo da to treba zabraniti gejevima?! Ako su nam gejevi najveći problem, onda smo mi zemlja sreće.

Psihijatar

Nema toliko psihijatara koliko ima ljudi kojima su potrebni. Šalu na stranu, uvek sam se trudila da probleme rešim sama. Naravno, nije sramota ni otići kod nekoga ko naše misli i postupke gleda sa strane, bez ličnog doživljaja. To je svuda normalno, samo kod nas se na to gleda kao na nešto sramotno.

foto: Dragan Kadić

