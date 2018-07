ŽENA MILIĆA VUKAŠINOVIĆA O TRAGEDIJI: Sinoć smo bili kod Maje, ostavili joj pare za hranu, a ona kupila heroin! TREBALO JE ZAJEDNO DA IDEMO NA MORE (KURIR TV)

Maja Avdibegović (35), ćerka Milića Vukašinovića, bivšeg bubnjara „Bijelog dugmeta“ i frontmena „Vatrenog poljupca“, izvršila je samoubistvo u sarajevskom naselju Jezero sinoć oko ponoći. Muzičar je u šoku i dalje ne može da poveruje šta se desilo, a njegova supruga Suzana je rekla da je Maja bila poslednjih dana raspoložena i da ništa nije ukazivalo na tragediju.

"Ne znam da vam dam odgovorim na pitanje zašto se ubila. Mi smo sinoć došli iz Sarajeva, bili smo tamo s njom 10 dana. U 23 sata smo stigli u Beograd, a u dvanaest je ona uradila to što je uradila. Ništa nije ukazivalo na to. Taj dan smo proveli zajedno, bila je raspoložena i vesela i niko nije slutio da bi nešto moglo da se desi. To niko ne zna. Ona je krenula na lečenje, u poslednje vreme je pristajala na sve što smo joj govorili i savetovali je. Mi smo joj ostavili pare da ujutru kupi hranu, a ona je za to kupila verovatno čist heroin", bila je potresena Suzana.

foto: Zorana Jevtić

"Kada smo saznali za to, Milić i ja nismo bili sposobni da se javimo na telefon, a kamoli nešto drugo. U šoku smo. I ja sam roditelj i doživljavala sam je u neku ruku kao svoje dete. Takav odnos smo nas dve imale. Milić i dalje nije svestan šta ga je snašlo i šta se desilo. Tek kad ode u Sarajevo, osetiće strašnu bol - rekla je rokerova supruga Suzana, a u sutrašnjem izdanju Kurira pročitajte kako se sve odigralo i šta je pravi uzrok smrti", rekla je Suzana

Milić i Suzana su se vratili u Beograd jer je on imao zakazanu svirku, a plan je bio da se posle nastupa vrate u Sarajevo, pokupe ćerku i odu svi na more.

Milić i Suzana čekaju prijatelje da dođu po njih i danas se vraćaju za Sarajevo.

Kurir.rs/M.D/Foto Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir