SORAJA MAZNULA 6.000 EVRA U MONAKU: Ušla je u kazino i za noć ih ojadila, a onda sve spiskala na...

Soraja Vučelić već nekoliko nedelja uživa na proputovanju po najpopularnijim evropskim destinacijama, a osim Madrida, Barselone, Moskve i Kana, bivša voditeljka nije propustila da poseti prestonicu Monaka, gde se nalazi jedan od najpopularnijih kazina na svetu.

A upravo u kazinu „Monte Karlo“, Sara je stala rame iz rame se iskusnim kockarima i dobila na ruletu. Bivša voditeljka je jednu noć provela u poznatom kazinu, iz kojeg je navodno izašla bogatija za 6.000 evra.

- Sara je ovog leta baš rešila da uživa, pa je nakon povratka iz Amerike zaređala po evropskim prestonicama. Ne uzbuđuje se preterano što joj je zabranjeno da uđe u Srbiju, a dok je ne skinu sa liste bezbednosno-interesantnih osoba, obići će one zemlje koje do sada nije stigla. Malo se odmarala u Španiji, pa je potom skoknula do Rusije, na Svetsko fudbalsko prvenstvo, a potom je obišla i Azurnu obalu - kaže izvor blizak bivšoj voditeljki i dodaje:

- Ali u poslednje vreme je ne drži mesto, pa je sa prijateljima, koje ima u svakomevropskom gradu, jedne večeri skoknula iz Kana u Monte Karlo, jer je oduvek želela da u najpoznatijem kazinu na svetu okuša sreću, ali i da vidi sav taj glamur o kojem ljudi pričaju. Iako je kazino tokom dana otvoren za turiste, koji slobodno mogu da se kockaju na džekpot aparatima, Sara je sačekala da padne noć i da sreću okuša na ruletu, sa ozbiljnim igračima - kaže naš izvor i dodaje:

💌👤 Објава коју дели Sara (@sorajavucelic) дана 24. Јул 2018. у 11:52 PDT

- Oni koji su imali priliku da se tu kockaju znaju da se vrata kazina otvaraju tek predveče i da niko ne može da uđe ukoliko nije ispoštovao strogo propisani glamurozni dreskod. Pretpostavka je i da imate novac, a Saru je te večeri posebno svrbeo dlan. Šalu na stranu, ali baš se bila nameračila da uživa i troši, a nije mogla ni da sanja šta će se sve dešavati te noći. Razmenila je novac za žetone, sela za sto za kojim se igra rulet, naručila šampanjac i započela igru. Prvih nekoliko pokušaja da osvoji novac na ruletu bilo je neuspešno, ali jednom kada joj se sreća osmehnula, pratila ju je čitavu noć. Na kraju, bila je u plusu za 6.000 evra, iako je uložila znatno manju sumu - kaže naš izvor i objašnjava da je Vučelićeva odmah odlučila da novac potroši na prijatelje.

- Soraja je veliki drug i svako ko je poznaje to zna. Sutradan je celo svoje društvo odvela u čuveni restoran. u kojem je često obedovala Grejs Keli, holivudska diva i princeza od Monaka, gde su uživali u hrani i piću. Uveče je rezervisala sto u omiljenom sastajalištu svetskih džetsetera, pa je i poslednji evro iz kazina potrošila na noćni provod sa društvom - kaže na kraju izvor.

#trustnoone ⚔ Објава коју дели Sara (@sorajavucelic) дана 24. Јул 2018. у 9:02 PDT

Kurir.rs/Alo/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir