PORODICA HTELA DA JE SE ODREKNE, I TO SAMO ZBOG NJEGA: Ana progovorila o odnosu sa Janjušem! Ja sam se sa njim SAMO IGRALA! (FOTO)

Atraktivna bivša učesnica rijalitija Ana Korać ostala je upamćena po svom bombastičnom izgledu i harizmi o kojoj su svi njeni cimeri samo pozitivno komentarisali.

foto: PrintScreen

Međutim, ona je tamo bila u prisnijem odnosu sa oženjenim košarkašem Markom Janjuševićem Janjušom, a mnogi su im zamerili zbog njihovog prijateljstva, jer su gledaoci kraj malih ekrana prepoznali emocije koje je Janjuš u jednom momentu počeo da ispoljava.

Nakon što je svako krenuo svojim putem, Ana je istakla da se nisu ni čuli ni videli, a priznala je da je od svoje porodice dobila velike kritike po pitanju njihovog odnosa.

foto: Printscreen/Instagram

"Ne interesuje me ta priča uopšte, ja sam se igrala sa njim, sprdali smo se. Mada, mora da kažem da je moja porodica malo kritikovala taj naš odnos, rekla je da to izgleda mnogo ružno, jer je izgledalo kao da mi stvarno nešto imamo. Naravno da nema ništa, niti se meni sviđa niti bih mogla da budem sa takvim muškarcem. Bio je duhovit i to mi se sviđalo", rekla je Ana.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/ Pink / Foto: Printscreen Youtube

Kurir

Autor: Kurir