MALTRETIRALI SU ME, UBIJALI ME U POJAM: Marija Ana otkrila da je u muškarcima tražila OČINSKU FIGURU! (FOTO)

Pevačica Marija Ana Smiljanić okrenula se novom životu otkad je napustila Zadrugu, a iako to nije bilo evidentno, ona je u tajnosti isplanirala i kako će napraviti taj prvi korak.

Ono što je zasigurno obradovalo sve njene fanove jeste i nova pesma, ,,Baš grešna", za koju će uskoro objaviti i spot. Kako se i pretpostavilo, pevačica je priznala da se poistovećuje sa naslovom ove numere, pa je ispričala kakva tajna leži u tome.

"Da, uvek sam želela muškarca koji me razume, baš zbog toga što sam odrastala bez oca. U drugima sam tražila to nešto što ni danas nisam pronašla. Ne znam ni da li ću naći, iskreno, s obzirom na to da su mi veze bile ovakve kakve ste imali priliku da vidite. Očigledno je da treba da naučim da budem sama. Znam da je problem što sam pevačica, za svaku od nas se lepi poneka etiketa. Ova pesma donekle opisuje moj život i baš sam je snimila sa nekim saosećanjem. Muškarac mora da me prihvati onakvu kakva jesam, mene bivši momci nisu prihvatali kao takvu. Njih su pucali kompleksi, većinu njih. Ja sam bila uspešnija od svih njih i od prvog i drugog i trećeg momka. Ovom pesmom želim da napravim totalni preokret u svom životu i nadam se da će publika to i osetiti. Ja sam uvek imala tu nesreću da budem psihički maltretirana od strane mojih momaka, želim da na to stavim tačku i krenem dalje, želim da se pojavim u drugačijem svetlu", rekla je Marija Ana.

Marija Ana ne krije da se u rijalitiju predstavila u lošem svetlu i da je to uticalo na njen život van kamera, ali da je bar naučila kako da prepozna loše karakteriste kod muškaraca.

"Najgore što mi se desilo jeste sve ono sa Filipom u Zadruzi, mislim da sam tu pokazala svoje najgore osobine. Više neću dozvoliti da mi se tako nešto dogodi, sada ću moći da prepoznam te grozne osobine i u drugima i neće mi biti problem da ga odmah otkačim. Ja bih volela da su iskreni kao ja, ne mogu da kažem, ni ja nisam birala reči i nisam bila zlatna. Stvarno je poniženje reći za devojku da je ku*va i sve te priče koje sam dobila od bivšeg dečka. Nikad nisam bila fizički napadnuta, to ne mogu da kažem, ali psihički su me ubijali u pojam".

Podstaknuti svime što je rekla, zadrugarka je potajno skrivala koliko joj fali očinska figura, jer je oca izgubila veoma rano. Bez obzira na to što nikada nije imala prisan odnos sa njim, ona je ipak istakla da su bili u dobrim odnosima i da joj mnogo nedostaje.

"Moj tata je bio veliki umetnik, bio je mnogo dobar za druge, a loš za sebe. To znači da je mnogima želeo da izađe u susret. Jednostavno, umetnici su to, specifični su. Kada su se moji razveli on je naglo počeo da pije. Mi smo uvek bili u super odnosima, samo što kad su se moji razveli ja nisam toliko bila vezana za tatu, nedostaje mi", priznala je Marija Ana.

