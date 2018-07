JE.AĆEMO TE! LUKIN DRUG KRIMINALAC NAPAO NATAŠU: Bekvalčeva sa ćerkom uplašena otišla u policiju! Pevačica se plaši za ŽIVOT SVOG DETETA!

Nataša Bekvalac je zbog pretnji prijavila policiji izvesnog I. Ž., kojeg je označila kao bliskog prijatelja njenog još uvek zakonitog supruga Luke Lazukića. Kako je navela u iskazu, ona je Lukinog druga videla u blizini Centra za socijalni rad Savski venac, gde dovela ćerku Katju da se vidi s ocem.

Pevačica optužila izvesnog I. Ž., koji je nekada radio na njenom salašu, da ju je u sredu po podne, nedaleko od Centra za socijalni rad, gde je dovela ćerku da se vidi s Lazukićem, verbalno napao

foto: Marina Lopičić

"Odnela sam bebu, predala sam je dadilji, koja ju je dala Luki. Izašla sam napolje, gde me je čekala drugarica koja nas je dovezla, ali ne do Centra, jer tamo nismo mogle da priđemo zbog radova. Dok sam čekala da prođe vreme i da preuzmem dete, napravile smo nekoliko krugova i ponovo se vratile na mesto gde smo bile parkirane, na uglu ulica Kamenička i Lomina. Kad smo stale kako bih izašla iz auta, pri samom izlasku videla sam da nedaleko od mene, na desetak metara, stoji dečko koga poznajem odranije kao Lukinog druga iz Republike Srpske i koji se zove I. Ž. On je pogledao u našem pravcu i gestikulacijom pokazao, to jest rekao: "Je*aćemo te", pritom držeći ruku na boku i preteći prstom", navela je Nataša u policiji.

foto: Marina Lopičić

Pevačica je objasnila i kako je saznala o kakvom čoveku je reč i da se bavi nelegalnim poslovima.



"On je prošle godine, tj. prošlog leta, živeo kod mene na salašu. Luka mi je rekao da je to njegov dobar drug, da nema gde, ali uporno je izbegavao da mi kaže nešto više o njemu, kako se preziva i slično. Prezime sam slučajno saznala prilikom telefonskog razgovora, kad je Luka razgovarao s njim, pa sam preko interneta saznala da je učestvovao u oružanoj pljački u Banjaluci, kao i to da je bio u specijalnim jedinicama iz kojih je izbačen. Tada sam pitala Luku šta radi takav čovek kod nas, na šta mi je on odgovorio da svakako ubrzo ide na odmor i da nam nikad ne bi naudio. Luki sam tada rekla da ne želim da radi više kod nas, pošto je u stvari on obavljao neke sitne poslove i čuvao salaš", ispričala je pevačica.

foto: Marina Lopičić

Nataša je istakla i da je zbog svega što se desilo zabrinuta za svoju bezbednost i bezbednost svoje porodice.



"Ubrzo je otišao sa salaša, a onda sam čula da Luka redovno telefonira s Željkom, koji je u zatvoru. Redovno se čuo i sa njegovom majkom. Tada sam shvatila da je na odsluženju kazne. Takođe, ispred Centra za socijalni rad sam videla Lukin motor koji on inače vozi, a nedaleko odatle sam videla i moj auto, koji mi je Luka na prevaru oduzeo, pretpostavljam da ga je taj čovek dovezao. Napominjem da sam veoma uplašena za bezbednost moje porodice, ali i za svoju bezbednost", izjavila je Nataša pred inspektorima.

foto: Marina Lopičić

Inače, prema našim saznanjima, pevačica sumnja da ga je Lazukić doveo svog prijatelja da bi je zastrašio.

Pokušali smo da dobijemo Lukin komentar, ali se on nije javljao.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/ Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir