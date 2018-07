SAŠA KOVAČEVIĆ ZNA ŠTA VALJA: Šetka po Budvi i kupuje LUKSUZNU JAHTU i ne pita za cenu samo ima JEDAN USLOV!

Saši Kovačeviću očigledno je dobro krenulo kada su nastupi i zarada u pitanju, pa nakon što se skućio u luksuznom delu Beograda i kupio prostor za restoran koji otvara uskoro, sada merka jahte.

On želi da ima ovakvo plovilo u kojem će moći da krstari Jadranom.

- Saša već dugo razmišlja da ima jahtu, ne veliku jer nije megaloman ali dovoljno komotnu da u njoj ima makar jednu spavaću kabinu u kojoj može da se odmara. On je iskoristio priliku, sada kada je bio u Budvi na nastupu, da se raspita među ljubiteljima nautike kakve su cene i šta je u ponudi - kaže naš izvor.

- On se raspitivao i koliko košta mesto za usidrenje jahte, kao i mesto gde bi ona bila čuvana tokom zime - kaže naš izvor.

Kovačević je obilazio mesto gde su usidrene jahte, od kojih su mnoge na prodaju. Saša je sve vreme bio na vezi putem mobilnog telefona sa nekim sa kim se konsultovao oko detalja vezanih za jahtu.

Saša je skoro sat vremena proveo pored jahti, sve vreme pričajući na mobilni telefon da bi se kasnije, kako saznajemo, čuo sa jednim od prodavaca.

- Saša je gotovo siguran da je pronašao ono što traži ali poznavajući ga kao velikog perfekcionistu pitanje je kada će on to realizovati. Trenutno je u haosu. Samo mu je još falilo da o jahti razmišlja ali on je čovek trenutka i kada je stigao u Budvu i video jahte, želeo je da vidi ima li tu nešto za njega. On želi da sve bude onako kako je zamislio, a to je ponekad nemoguće - kaže naš izvor.

😎 Објава коју дели Sasa Kovacevic (@sashakovacevic) дана 14. Мај 2018. у 10:20 PDT

Kurir.rs/Blic/Foto Instagram Printscreen

Kurir

Autor: Kurir