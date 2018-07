NE TREBA DA SE RAZVEDU, POTPIS JE NAJMANJI PROBLEM: Duško progovorio o Kiji i Slobi, a oko OVOGA se Mina nikako nije složila! (FOTO)

Bivši zadrugari Duško Radonjić i Mina Vrbaški, kao i njena majka Ivana tokom gostovanja na televiziji dotakli su se i teme veza u Zadruzi. Oni su pričali i o svojim životima nakon rijalitija, ali i svemu onome što je obeležilo ovo takmičenje, a nezaobilazna tema bili su Kija Kockar i Slobodan Radanović.

foto: Printscreen Dailymotion

Naime, oni su prokomentarisali njihov razvod:

"Mislim da mi treba da stavimo tačku na to jer su se oni razveli, potpisali papire. To je njihov život, Kija je započela svoju karijeru, Sloba ima svoju, mislim da će ona da nađe nekog za sebe, on za sebe i to je to. Ja sam otišla na njen nastup, ne želim da sudim o tome da li ima lažne prijatelje ili, ja sam otišla zato što sam htela da ispoštujem, da pokažem da mi je drago i baš mi je drago što je napravila bum i stvarno je ekstra pevala, ne samo svoju pesmu već, sad mogu da kažem, i svojih kolega", rekla mi je Mina.

foto: Printscreen Dailymotion

Duško se nije u potpunosti složio sa Minom, jer on smatra da Kija i Sloba treba da se pomire:

"I ja bih otišao na nastup, ali stvarno nisam znao da je bio. Ja mislim da su njih dvoje uspeli da ostvare svoj cilj ulaska u Zadrugu, skupo ih je koštalo, živaca i nerava. Moj predlog im je da se ne razvode uopšte naredne dve, tri godine. Ja bih voleo da se pomire, zašto da se ne pomire, mogu da se pomire i za deset godina. Sad ja da kažem biće zajedno ili neće, to je njihova stvar. Potpis je najmanji problem", rekao je Duško tokom emisije "Zadruga - Narod pita".

foto: Printscreen Dailymotion

Kurir.rs/ Foto: Printscreen Youtube

Kurir

Autor: Kurir