NIJE MOGLA DA SAKRIJE SUZE, MINA BRIZNULA U PLAČ USRED EMISIJE: Gledateljka je napala zbog seksa sa Đeksonom, a EVO kako je majka branila! (VIDEO)

Bivša zadrugarka Mina Vrbaški gostovala je sa majkom Ivanom u emisiji, kada se zbog direktnog pitanja jedne gledateljke rasplakala usred programa.

Naime, u toku emisije u program se uključila jedna gledateljka koja je osudila Minino ponašanje u rijalitiju zbog ljubavnih veza koje je bivša zadrugarka imala u Beloj kući. Nakon što je Ivana Vrbaški podržala svoju ćerku, Mina pod naletom emocija nije mogla da se suzdrži pa je briznula u plač.

"Ne razumem kako je ponosna na sebe kada je na Jutjubu 90 odsto snimaka njenog seksa sa Đeksonom? - bila je direkta gledateljka, pa još i ponovila pitanje:

"Na šta je ona, kao i njena mama, ponosna? Na 90 odsto njenih klipova na Jutjubu i da li je svesna da se sve to pamti? Mislim da je svojih pet minuta na malo lošiji način iskoristila", rekla je gledateljka, posle čega joj je Mina samo odgovorila kratko: "Jesam".

"Šta želi da joj kažem? Da, jesam ponosna sam. Ja sam se zaljubila, radila sam sve to iskreno, ne razumem u čemu je problem?" pitala je.

"Neka smo najgori šljam, ja sam ponosna i na to, ja svoju decu volim najviše na svetu", rekla je na to Minina mama, koja je potom objasnila da to što neko nema oca, ne znači da će skrenuti s puta.

"Nisam nikad bila u situaciji da kažem da se stidim svog deteta i nikad i neću", rekla je.

"Krivo mi je što me ljudi osuđuju non-stop, a niko ne zna kakav smo mi život imali ranije, kako smo mi prošli, kako je ona prolazila. Mnogo mi je žao što ljudi misle da sam ja mnogo loša, optužuju me za neke stvari..."

U videu ispod možete videti ovu situaciju, kao i uključenje gledateljke.

