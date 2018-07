ANAMARIJA SVE RAZOTKRILA, EVO KAKAV ODNOS IMA SA GASTOZOM: Bivša učesnica rijalitija bez dlake na jeziku! Šta će Teodora reći na OVO?!

Tokom još jedne emisije "Upoznajte parove", jedna od gošći u studiju je i bivša učesnica "Parovi", Anamarija Džambazov.

Zorica Dukić je želela od Anamarije da čuje pravu istinu o njenom odnosu sa Gastozom, jer je poznato da je viđena u noćnom izlasku u njegovom društvu, a snimak o kome cela Srbija priča, je upravo Džambazova okačila na svoj instagram profil.

"Napravili su od jednog snimka sa Gastozom veliki skandal. Ispalo je da smo zajedno, da se sve vreme tajno viđamo ali da smo na taj način hteli da obelodanimo našu vezu. Do mene su došli komentari da želim da rasturim njegovu vezu sa Teodorom.Svi su me izvređali, a to je bio samo slučajan susret na prestoničkom splavu", objasnila je Anamarija.

