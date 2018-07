REZERVIŠITE LETOVANJE U GRČKOJ PO CENAMA SNIŽENIM DO ČAK 63%! Zbog ogromnog interesovanja Travelland radi i u nedelju 29. jula!

U potrazu ste za kvalitetnim smeštajem za porodično letovanje u Grčkoj? Voleli biste da doživite odmor iz snova na zanosnim grčkim plažama ali po povoljnim cenama? Na pravom ste mestu! Uz aktuelne ,,Travellandove’’ popuste i do 63% možete letovati u nekim od najlepših i najekskluzivnijih hotela u Grčkoj. Zbog ogromnog interesovanja ,,Travelland’’ radi i u nedelju 29. jula!

Na veličanstvenoj plaži u letovalištu Paliuri, smešten je hotel Miraggio sa 5 zvezdica. Njegov zaštitni znak su otvoreni bazen i luksuzan spa centar. U hotelskim restoranima se možete uživati u obrocima, dok se u barovima može opustiti uz raznovrsna pića i osveženja. Lepo uređene sobe nude moderne pogodnosti i elegantan nameštaj. Pojedine smeštajne jedinice imaju sopstveni bazen. Svaka smeštajna jedinica sadrži klima-uređaj, flat-screen TV sa satelitskim kanalima i terasu ili balkon sa pogledom na more ili na vrt. Ukoliko poželite da sebi priuštite boravak u ovom hotelu, to možete uz popust do 63%, samo u agenciji ,,Travelland’’. A u pratnji 2 odrasle osobe za dete do 11,99 god. AVIO karta je GRATIS! Ovaj popust i avio karta gratis važe isključivo za rezervacije od 25.07.

Još jedna božanstvena oaza Halkidikija jeste hotel Rahoni Cronwell 5* u mestu Nea Skioni. Smešten je na svega par minuta hoda od predivne plaže a karakterističan je po tome što prima isključivo osobe starije od 16 godina pa je miran odmor bez buke zagarantovan. U ovom hotelu možete boraviti po cenama sniženim do čak 53%! Na Halkidikiju se nalazi i odličan hotel Cronwell Sermilia sa 5 zvezdica. Smešten je na prelepoj peščanoj plažu u mestu Psakoudija, na oko 80 kilometara od Soluna. Hotel u ponudi ima dva restorana, od kojih jedan ima prelep pogled na more, nekoliko barova, besplatan parking, bazen, deo za opuštanje sa bibliotekom... Sve sobe su prostrane, klimatizovane, imaju satelitsku televiziju, wi-fi, telefon, mini bar, sef i fen za kosu. Ovaj hotel je idealan za kvalitetan porodičan odmor u a uz trenutne ,,Travellandove’’ popuste do 38% možete sebi priuštiti letovanje za 2 odrasle osobe i jedno dete na bazi polupansiona po ceni već od 1157€.

,,Travlland’’ preporučuje i Cronwell Platamon, resort sa 5 zvezdica, smešten je u naselju Platamon, na oko 35 kilometara od mesta Katerini, u podnožju Olimpa. Hotel poseduje nekoliko restorana, bar, bar na bazenu i na plaži, nekoliko otvorenih bazena, zatvoreni bazen u okviru spa centra koji se prostire na površini od 1500 m² i pruža jedinstveno wellness iskustvo. Odmaralište poseduje i akva park sa preko 40 vodenih atrakcija za izvrsnu zabavu svih gostiju. Za odmor u ovom hotelu je aktuelan popust od 38%.

Ukoliko se odlučite za letovanje u ovim hotelima u pratnji 2 odrasle osobe za dete do 11,99 god. AVIO karta je GRATIS! Ovaj popust i avio karta gratis važe isključivo za rezervacije od 25.07.

Na oko stotinka kilometara južno od Soluna nalazi se Hanioti, poznato letovalište Kasandre. Smešten na samoj obali, u blizini gradskog parka, hotel Grand Otel sa četiri zvezdice raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži.. Sobe su opremljene radiom, telefonom, frižiderom, klima-uređajem i sve imaju balkon sa pogledom na more ili dvorište. Hotel poseduje još i servis za pranje veša, menjačnicu, rent-a-car, masažu, punkt sa sportovima na vodi, TV salu, stolove za stoni tenis..i još mnogo toga. Ako se odlučite za odmor u Grand Otel hotelu cena za 10 noćenja za dvoje odraslih i dva deteta košta od 698€.

U Haniotiju je, na oko 350m od plaže, smešten i hotel Grand Victoria 3*. Ovaj ušuškani kutak ima baštu u okviru koje se nalazi i mali bazen. Gostima su na raspolaganju ležaljke i suncobrani oko bazena. Sada je idealan trenutak da iskoristite odlične ,,Travellandove’’ ponude jer letovanje u ovom hotelu sebi možete priuštiti po cenam sniženim do 43%!

Na prostoru Sitonije turistička agencija „Travelland“ ima širok izbor hotela u ponudi. Sa 5 zvezdica su veoma atraktivni luksuzni hoteli Porto Carras Sithonia i Porto Carras Meliton u Neos Marmarasu. Ova dva fantastična hotela čine čuveni Porto Carras Grand Resort koji je izgrađen na nekoliko hektara hotelskog imanja, koji poseduje sopstvenu marinu, vinograd sa vinarijom, golf terene, jahački i jedrilički klub, kazino, tržni centar, spa centar, bazene sa slatkom i slanom vodom.. Porto Carras posebno vole i posećuju roditelji sa malom decom jer ima mnogo sadržaja za najmlađe. U turističkoj agenciji ,,Travelland'' traju velika sniženja pa tako u Porto Carras-u možete letovati uz velike popuste! Ukoliko se odlučite da do 31. jula rezervišete odmor u Meliton hotelu ,,Travelland’’ je pripremio do 50% popusta a za smeštaj u Sithonia hotelu čak do 47% popusta. Ipak, imajte na umu da je interesovanje za Meliton i Sithonia hotele veliko te ne čekajte već što pre rezervišite svoj idealan smeštaj.

Zbog ogromnog interesovanja ,,Travelland’’ radi i u nedelju 29. jula!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

