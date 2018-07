DRAMA U CRNOJ GORI: Željko Joksimović krenuo na nastup, a onda je doživeo OVU neprijatnost! UŽAS trajao nekoliko sati

Jedan od najpopularnijih parova na srpskoj javnoj sceni, Željko i Jovana Joksimović doživeli su neprijatnost u Crnoj Gori, a drama je trajala nekoliko sati.

Naime, kada je bio na ulasku u Budvu, članovi benda su mu javili da im se pokvario kombi, a Joksimović je odmah okrenuo automobil kako bi im priskočio u pomoć. Odneo im je hranu i vodu i s njima na putu čekao da stigne novo vozilo.



Željko Joksimović se, naime, iz Beograda zaputio u Crnu Goru zbog nastupa, a pred sam ulazak u Budvu javili su mu da su muzičari u problemu.

foto: Damir Dervišagić

"Željko je gotovo stigao kolima na primorje, kada su mu se javili muzičari i objasnili mu da im se pokvario kombi kod Mojkovca i da će kasniti. Joksimović nije želeo da članove benda ostavi same, već se vratio nazad da pomogne ekipi. Doneo im je hranu i vodu. Čekao je s ekipom sve dok nije stigao novi kombi iz Beograda. Nekoliko sati su bili na samom putu, ali kako su muzičari uvek duhoviti, oni su se šalili na svoj račun, pa im je vreme brzo prošlo. Stigli su neposredno pred koncert, ali ih to nije sprečilo da je napravio spektakl. Ceo Željkov put je trajao oko 20 sati, ali on nije mario za to jer je želeo da pomogne svojim kolegama", prepričava izvor blizak pevaču.

Željko je bio pribran da reaguje u trenutku i sve vreme je imao pomoć svog menadžera Baneta Obradovića.

"Joksimović se poneo kao pravi profesionalac. Zabrinuo se za ekipu i nije časio ni časa i sve je na kraju ispalo kako treba", objašnjava izvor.



Inače, Joksimović je sinoć održao koncert u Bratuncu, a potom se zaputio u Split, gde će publiku obradovati spektakularnim nastupom.

foto: Damir Dervišagić

Inače, on je donedavno sa suprugom Jovanom, sinom Kostom i bliznakinjama Anom i Srnom bio na odmoru u Atini, gde imaju luksuzni stan.

On je ovo letovanje u Grčkoj iskoristio da malog Kostu nauči da pliva.

"Porodica je uživala na plaži. Jovana je sa bliznakinjama češće bila u sobi, a Željko je sina učio da pliva. Proveli su predivne dane i dobro su se odmorili", ispričao je izvor blizak porodici.

Joksimovići su u Atini proveli nekoliko nedelja.

Željko i Jovana Joksimović su u skladnom braku od 2012. godine.

Na pitanje koja je tajna njihove bračne zajednice, Željko nije krio:

"Mislim da smo nas dvoje drim tim, tim snova. To sam osetio kada sam je prvi put video, ali nisam smeo odmah da priznam. Jednostavno, znao sam da je to nešto što mom životu daje onu drugu polovinu, a čini mi se da sa sigurnošću mogu da kažem da je tako i s njene strane", ispričao je on u jednom intervjuu.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir