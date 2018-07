SIN MI SE NEĆE ZVATI ŽELJKO: Ivan otkrio svoje planove, Miljana će POBESNETI KADA ČUJE OVO!

Miljana Kulić i Ivan Marinković postali su roditelji dečaka, a rođenje deteta dovelo je do toga da zakopaju ratne sekire.

Marinković je otkrio o čemu je razgovarao sa Miljanom, kakvi su im planovi za budućnost, ali i u kakvom je odnosu sa bivšom suprugom Gocom Tržan i ćerkom Lenom:

"Nisam se čuo sinoć sa Miljanom, ali jutros jesam, sve je ok. Ona mi je poslala slike posebno za mene, koje nisam objavio na društvenim mrežama. Baš smo pričali na koga liči, komentari su različiti, moji fanovi meni kažu da liči na mene, ona me isto sama pitala na koga liči, a ja joj kažem da je rano još za to. Čak sam čuo da se jedan moj prijatelj čuo sa Miljaninim tatom i da je on rekao "pa liči baš na Ivana". Neka liči na koga god, samo nek je živo i zdravo", počinje priču Ivan.

"Dopisivali smo se, čuli smo se, sutra ja idem za Niš i posetiću je u bolnici, ona je do utorka u bolnici. Kada ona izađe ne sumnjam da će sve biti u redu, pa ćemo onda da odemo i kod moje i njene porodice. Dete je tu, nema potrebe da bude nekih razmirica, da se to prenosi na dete", kaže Ivan.

Miljana je na početku trudnoće napustila rijaliti "Parovi", u kome je zatrudnela sa Ivanom i uselila se u "Zadrugu", a njih dvoje nisu se rastali u dobrim odnosima, a Miljana je izjavila da Ivana neće upisati kao oca deteta u matičnu knjigu rođenih.

"Samim tim što smo bili razdvojeni dugi niz meseci dok je ona bila trudna ja sam negde i očekivao da tu mora biti nekih varnica. Ja sam u svakom trenutku u svojoj glavi znao da ćemo kada budem slobodan, tj van rijalitija, kao i ona, uspostaviti kontakt, pogotovo kad dođe dete. Tako da je sada sve u redu. Što se tiče upisivanja imena oca do toga još nije došlo, ja ću sutra biti u Nišu i porazgovarati s njom, tako mi je ona rekla, da ćemo razgovarati sutra o svemu, tako da mislim da će sve to da dođe lepo na svoje", kaže Ivan.

On kaže da mu teško pada što je razdvojen od ćerke Lene, koju ima sa pevačicom Gocom Tržan.

"Nije lako, moram to da priznam, ali ne bih da krivim nikoga, ali ni sebe jer ja ništa loše nisam uradio po tom pitanju. Ja sam za to da provodim vreme i sa jednim i sa drugim detetom, ali takve su okolnosti. Neću kriviti ni moju bivšu ženu, Miljanu nemam razloga sada da krivim jer smo u dobrim odnosima. Naravno da mi je mnogo stalo i da se sada vidim sa mojom ćerkom i da to izgladim, znam da je pod pritiskom zbog svega što se desilo, ali mislim da svaka majka treba svom detetu da da priliku da provodi neko vreme sa ocem. Malo bih tu Goci zamerio, čuli smo se, ona je na odmoru još, a Lena je u Baču kod Rašinih roditelja. Ja sam svestan da dete koje ima već skoro 12 godina trpi određeni pritisak, drugari, internet... ali deca treba da nam budu na prvom mestu, mi roditelji smo manje bitni u svemu tome, deca ne treba da trpe u svemu tome. Moje greške su se ticale samo mene i mog ličnog života. Ja prema svom detetu nisam ništa zgrešio, i ne želim, i zaista mislim da će sve biti kako treba samo da se sve ovo malo stiša".

Ivan se osvrnuo na Gocinu izjavu da Miljanino i njegovo dete neće smatrati Leninim bratom, ali i na to što je Miljana još pre izvesnog vremena rekla da je odlučila da će sinu dati ime Željko. Međutim, Marinković se ne slaže u potpunosti sa tim i planira da na tu temu tek razgovara sa Kulićevom.

"Mislim da je potpuno glupo to što je Goca izjavila da ne smatra to dete Leninim bratom, jer genetika je nauka koja dokazuje neke stvari a i logika je nauka kojom treba da se bavimo. Ja ću se potruditi, iako je još rano za to, Željko se tek rodio, tj sin se rodio, nismo još sigurni za ime, to ćemo Miljana i ja tek da se dogovorimo. Kad dođe vreme za to ja ću se potruditi da se oni upoznaju, jer će Lena biti dovoljno velika kad on bude svestan cele situacije. Ja sam takav, ja sam ceo život borac, taj težak put u životu mi je zacrtan, navikao sam na to, ali mislim da će sve biti u redu".

On za kraj dodaje da, barem za sada, ne postoje šanse da uđe u "Zadrugu 2".

"Mene niko nije kontaktirao iz "Zadruge", ali i ako me pozovu ja sa njima ne verujem da ću sarađivati, imam odličnu saradnju sa Hepijem i voleo bih ponovo da sarađujem sa njima, nadam se i da hoću kao što je i dogovoreno. Tako da za sada sa "Zadrugom" i tom drugom televizijom nemam nikakve dogovore, TV Hepi je moja matična kuća, oni su za mene na prvom mestu i ispoštovali su me maksimalno".

