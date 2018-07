ODLEPIO! MASKIRAO SE I DOŠAO JOJ NA VRATA: Kija podelila ŠOK PREPISKU! Ako nastavi da je uznemirava ZVAĆE POLICIJU! (FOTO)

Nakon što je Filip u jutarnjem programu ponovo izneo niz neistina o njihovom odnosu, pobednica "Zadruge" i nova članica Ministarki Kristina Kija Kockar rešila je da reaguje i otkrije pravu istinu, a zatim sve potkrepila i dokazima!

foto: Youtube screenshot

Podsetimo, Filip se družio sa Kristinom do, kako je voditeljka navela, "momenta s toaletom". On je na pitanje da li je spavao sa njom tiho promrmljao: "Da", pa objasnio zašto je prvo rekao i zakleo se da nije: "Hteo sam da budem džentlmen... na kraj pameti mi nije bilo da su to montažni zidovi. Mislim, ko razmišlja o tome u tom trenutku?"

Kako je zatim istakao, sa Kockarevom sada više nije ni u kakvom kontaktu.

Kija je zbog "gostovanja dotičnog i iznošenja laži o njoj" pokazala čitavoj javnosti kroz kakav je pakao prošla nekoliko dana pred njegovo pojavljivanje u jutarnjem programu.

"Želim da pokažem koliko je daleko spreman da ide, jer da nije mene nikad ga ne bi ni pozvali u taj Jutarnji program", poručila je ona.

foto: Instagram screenshot

Priznao joj da je lud za njom!

foto: Instagram screenshot

Rekao da neće odustati dok ona ne sazna neke stvari.

foto: Instagram screenshot

Kako navodi, bio je izmanipulisan u rijalitiju, pa zato sada mora sve da joj objasni, ali pod uslovom da nikome ništa ne govori.

foto: Instagram screenshot

Više od dvadeset puta joj je poslao: "Volim te". Poruka poruku stizala!

foto: Instagram screenshot

Istakao je kako je mislio da će sve proći poršto izađu iz Bele kuće, ali pošto se to nije dogodilo, on sada ne zna šta da radi...

foto: Instagram screenshot

Na kraju je morala da ga zamoli da prestane da je uznemirava porukama, jer će u suprotnom morati da pozove policiju u pomoć.

foto: Instagram screenshot

(Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir