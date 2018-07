KRENUO REDOM! ĐEKSON O ANDRIJANI, KIJI, LUNI I MINI! KAZANOVA ZADRUGE BEZ DLAKE NA JEZIKU: Gotivio sam je dok nije počela ŽESTOKO DA SMARA!

Kada je Andrijana Radonjić u pitanju, Đeksonu je upućeno oštro pitanje da li je sada shvatio da je Zorica Marković bila u pravu, te da "uštipak devojka" nije za njega. Pošto se nasmejao, konačno je otkrio misteriju njihovog fatalnog odnosa. To je bilo zabranjeno voće!

"Ja i Andrijana smo to skapirali još kad smo se smuvali. Mi smo skapirali da nismo jedno za drugo, ali jednostavno... znaš ono kad neko nije za tebe, ali te privlači? Ja sam kao neki urbani šaban, a ona Kosovka devojka i sad smo se mi skontali pa ako su nam različite priče ne treba da se skontamo... ? Zorica jeste bila u pravu da ja nju kanalim i da ja njoj nisam trebao u životu", konstatovao je on, opet ne žaleći ni trena koji je proveo u vezi sa njom.

Što se tiče prijateljica Lune i Kije, kaže da su mu bile "gotivne", ali svaka na svoj način.

"Luna je jedna naivna devojka, njoj stvarno nije bilo mesto u rijalitiju. Bukvalno... to je velika greška, što je ona ušla u rijaliti. Gotivio sam je, bila je kul, kapirali smo se, ali sa Kijom sam bio do ja.a ortak jedno dva, tri meseca, delili smo hranu. Baš sam je gotivio, i nju i Anči. Blejao sam s njima, pa je onda došla Jelena Krunić, pa se smuvam s njom, pa... I onda sam prekinuo da se družim sa njom (Kijom). Kad su svi skapirali da je ona favorit, neću da ispadne napolju da se šlihtam. A to se nije desilo!" pričao je Đekson u emisiji "Zadruga, narod pita", konstatujući da nije trebalo da prekida kontakt s pobednicom bez neke posebne potrebe.

Za Minu Vrbaški, pak, misli da je klinka.

"Ma, boli nju du.ence. Ona uživa u životu. Pa... klinka. Sprda se riba. Kakvo mišljenje da imam? Dosadna je ko sam đavo, ali je kul, gotivio sam je jedno vreme dok nije počela da me smara žešće, posle Tominog izlaska i kad sam se smuvao s Andrijanom... kajem se što sam je izvređao onaj dan. Išao sam za njom kao neki rijaliti igrač debil. I to je to", rekao je on.

