OD NJIHOVOG SEKSA TRESLA SE ZADRUGA: Đekson i Mina su imali burnu romansu u rijalitiju, a sada se Mina Vrbaški uključila uživo i nastao je HAOS! OVO NIJE OČEKIVAO

Bivši učesnik rijalitija "Zadruga" Nemanja Đerić Đekson gostovao je uživo u emisiji, gde se našao oči u oči sa ljutim suparnikom Tomislavom Panićem, ali haos je nastao kada se u jednom trenutku telefonski uključila Mina Vrbaški.

S obzirom na to da je Mina imala romansu sa obojicom, a o seksu sa Đeksonom se i dalje priča, ona je odlučila da ga uživo pita neke stvari.



"Gde ste drugari?", rekla je Mina.

"Nina, izvalila si da te ne pominjemo pa si morala da okreneš", rekao je Đekson.



"Samo da ti kažem da mi odgovoriš jednom na poruku. Barem jednom. Neće da se dopisuje sa mnom. Treba da ga bude sramota. Što mi nisi priznao one stvari kad si mi priznao kad smo bili na splavu kad si mi rkeao sve one stvari koje si demtnavao za novine i rekao da nisi rekao. Što nisi jednom u životu iskren", rekla je Mina.

Na pitanje na šta konkretno misli, odgovorila je kao iz topa:

"Na seks. kao iz topa.

"Jedino što sam joj rekao, pitao sam je ajde da se ka..amo, ali nemoj da zna neko. Poenta priče je da tad nije imala dečka, u gasu je na tim žurkama da me smara, valjda, ona nije normalna i u nekom trenutku sam joj rekao, tebra, i da hoću nešrto sa tobom ne bi imao mu.a jer ćeš to da printskrinuješ. To jesam rekao.

Na pitanje voditelja da li Đekson priča istinu, Mina je rekla:

"Naravno da ne"

"Idi uživaj imaš dečka, zaljubljena si, batali me, juriš me tu po emisijama, ne mogu više, rekao je Đekson i napustio za trenutak emisiju.

"Kako ne shvata da ga volim i dalje, rekla je i onda otkrila svoju verziju priče.

"Prišla sam njemu i pričali smo i on je rekao ja bi tebe pljasnuo, ali znam kakav si psihopata, snimićeš i daćeš sve u novine".

Pljasnuo sam te 200 puta , zašto i kad izađem iz Zadruge i zašto bi iko od ovih ljudi pomislio da ću opet s tobom od toliko riba, a znaš koliko sam tražen trenutno, ja i njih kuliram, te ribe sam maštao ceo život i ja s njima se ne viđam, a baš ću s tobom da se vidim", rekao je Đekson.

"Svi znamo da si ti veliki manipulator i da pokušavam da ispeglaš neke tvoje priče.

Hvala ti Mina, i manipulator sam i šaban sam i ružan sam.

Na pitanje da li bi imala nešto ponovo sa njim, rekla je kao iz topa:

"Ne".

"Hvala ku..cu" , rekao je Đekson.

"Ja sam slavio pre neki dan kad sam saznao da imaš dečka, lumpovao sam. Zašto zoveš sad. Nisi normalna. Idi uživaj sprdaj se"

